Группа Jane Air снялась в фильме «Король и Шут. Навсегда»
Участники группы Jane Air воплотили роли Бременских музыкантов-зомби на службе у Некроманта в фильме «Король и Шут. Навсегда». Об этом сообщает пресс-служба «Кинопоиска».
Уточняется, что фронтмен коллектива Антон Лиссов сыграл зомби по имени Сид. Этот персонаж должен был появиться лишь в эпизодах, однако в процессе работы роль заметно расширилась. В итоге у вокалиста было целых десять съемочных дней. Герой получился трусливым, но при этом борзым.
Помимо прочего музыканты также записали для фильма свою версию песни «Мертвый анархист». Как отметил Лиссов, музыканты группы «Король и Шут» оказали заметное влияние на творчество группы Jane Air.
«Мы хотели сделать реверанс в сторону “Короля и Шута” — и записали кавер на “Мёртвого анархиста”, который прозвучит в фильме. Песня получилась очень смешной, и, мне кажется, идеально вписывается в хаос, который происходит в той сцене», - сказал он.
Премьера фильма состоится в феврале 2026 года.
Ранее Рустам Мосафир заявил «Радиоточке НСН», что в фильме «Король и Шут. Навсегда» роль главного антагониста - Некроманта - исполнит молодой актер Илья Гришин.
