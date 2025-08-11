«Лично мое мнение - балетная публика действительно молодая. Если раньше, может быть, и существовал стереотип, что это искусство для пожилых людей, солидных пар, для которых выход в театр - это событие, требующее определенного дресс-кода, настроения, то сейчас наблюдается другая тенденция. Приходит очень много молодых людей, существует много детских спектаклей, на них идет большое количество детей. В целом классический балет и современный балет очень привлекают молодую публику, для которой поход в театр – это интересное событие, и она достаточно плотно планирует такие походы. То есть это выход не раз в год, а это достаточно насыщенный календарь творческих событий в мире балета, которые люди регулярно посещают», - рассказала она.

Ранее артист балета, народный артист России Николай Цискаридзе признался, что ненавидит «Щелкунчика» и «Лебединое озеро», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

