Директор театра Вахтангова: Гастроли в Абхазии готовились несколько лет

Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Ф. Искандера Ираклий Хинтба ранее объявил о первых гастролях театра Вахтангова в Республике. В Русском театре назвали эти гастроли главным культурным событием года. Хинтба назвал происходящее примером культурного сотрудничества и обмена, который сейчас все больше объединяет две страны. Крок отметил, что Вахтанговский театр всячески помогает Русскому театру в Абхазии.

«Мы очень давно дружим с Государственным русским театром драмы имени Фазиля Искандера, который возглавляет Ираклий Хинтба. Он — выпускник Щукинской театральной школы, поэтому у нас контакты сохранились еще со времен его обучения. Уже несколько лет мы вели переговоры о том, что нам надо приехать в Абхазию с большими гастролями. И вот в этом году мы с большим репертуаром отправляемся туда в гастрольный тур. У нас выстроены двусторонние контакты. Мы всячески включены в процессы, происходящие в театре Абхазии, мы им помогаем. Местный театр находится на хорошем уровне. Там много выпускников Щукинской театральной школы», — сказал собеседник НСН.

