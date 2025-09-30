Директор театра Вахтангова: Гастроли в Абхазии готовились несколько лет
Театр Вахтангова отправится на гастроли в Абхазию с большим репертуаром, сказал НСН Кирилл Крок.
Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок рассказал НСН о запланированных гастролях театра в Абхазии, отметив, что поездка обсуждалась несколько лет.
Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Ф. Искандера Ираклий Хинтба ранее объявил о первых гастролях театра Вахтангова в Республике. В Русском театре назвали эти гастроли главным культурным событием года. Хинтба назвал происходящее примером культурного сотрудничества и обмена, который сейчас все больше объединяет две страны. Крок отметил, что Вахтанговский театр всячески помогает Русскому театру в Абхазии.
«Мы очень давно дружим с Государственным русским театром драмы имени Фазиля Искандера, который возглавляет Ираклий Хинтба. Он — выпускник Щукинской театральной школы, поэтому у нас контакты сохранились еще со времен его обучения. Уже несколько лет мы вели переговоры о том, что нам надо приехать в Абхазию с большими гастролями. И вот в этом году мы с большим репертуаром отправляемся туда в гастрольный тур. У нас выстроены двусторонние контакты. Мы всячески включены в процессы, происходящие в театре Абхазии, мы им помогаем. Местный театр находится на хорошем уровне. Там много выпускников Щукинской театральной школы», — сказал собеседник НСН.
Ранее заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский в интервью НСН объяснил, почему не боится ставить остросоциальные и злободневные спектакли, но при этом не считает себя режиссером.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Производители предупредили о подорожании водки на 12% из-за новых акцизов
- Геймерам пообещали возвращение российских команд в симулятор FIFA
- Глава Дома моды Зайцева: Семья оберегает образ модельера от «скользких» сериалов
- Даниил Медведев снялся с полуфинала турнира ATP-500 в Пекине
- В Госдуме назвали цель передачи «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга
- Медведев: РФ активно применяет искусственный интеллект в военных технологиях
- Келлог объяснил, зачем Вашингтон наладил контакт с Минском
- Путин примет участие в ежегодной конференции «Валдая» 2 октября
- «Потом не оттащите!»: Родителям посоветовали, как заинтересовать ребенка музыкой
- Медведев спрогнозировал рост числа ядерных держав
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru