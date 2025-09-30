Келлог объяснил, зачем Вашингтон наладил контакт с Минском

Кремль не знает, чем обусловлено заявление Украины о стремлении завершить конфликт в 2025 году Власти Иркутска отрицают наличие пострадавших в массовой давке в школе Под Варшавой задержан гражданин Украины, которого подозревают в подрыве «Северных потоков» Эксперт засомневался в появлении аэротакси в городах