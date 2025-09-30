Келлог объяснил, зачем Вашингтон наладил контакт с Минском

США наладили контакт с Белоруссией с целью через Минск доносить до России свою позицию по Украине. Как пишет RT, об этом заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог.

По его словам, в Белом доме знают, что белорусский президент Александр Лукашенко «много разговаривает» с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации», — заключил он.

Ранее представитель президента США Джон Коул передал Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
