Келлог объяснил, зачем Вашингтон наладил контакт с Минском
30 сентября 202515:01
США наладили контакт с Белоруссией с целью через Минск доносить до России свою позицию по Украине. Как пишет RT, об этом заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог.
По его словам, в Белом доме знают, что белорусский президент Александр Лукашенко «много разговаривает» с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации», — заключил он.
Ранее представитель президента США Джон Коул передал Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
