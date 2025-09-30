Генеральный директор Дома моды Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина заявила НСН, что семья модельера старается не соглашаться на использование его образа в фильмах, чтобы сохранить его светлую память о нем и не исказить историю его жизни.

Ранее итальянская телекомпания Sky анонсировала сериал об истории известной в мире моды семьи «Гуччи: Игра окончена», пишет Variety. Съемки начнутся весной 2026 года. Сценарий основан на мемуарах дочери Маурицио Гуччи и Патриции Реджани. Уточняется, что проект 2021 года «Дом Гуччи» Ридли Скотта вызвал гнев членов семьи и теперь Sky хотят показать итальянскую точку зрения. Ромашкина в свою очередь рассказала, почему семья Зайцева пока не готова на фильм о жизни и наследии российского модельера.

«Мне как человеку непубличному, который очень деликатно относится к тому, что можно раскрывать из внутренней жизни, очень сложно ответить. Я понимаю, что для зрелищности нужны интригующие темы, накручивание каких-то ситуаций, которые в действительности могли выглядеть совершенно иначе. Но у зрителя после просмотра все равно сложится ощущение, что эти эпизоды действительно имели место. Так может сложиться какое-то ложное представление о жизни тех или иных людей. Я к этому достаточно настороженно отношусь», - рассказала она.