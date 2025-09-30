Глава Дома моды Зайцева: Семья оберегает образ модельера от «скользких» сериалов
Пока что все предложения об использовании образа Вячеслава Зайцева в кино были скользкими и сомнительными, заявила НСН Екатерина Ромашкина.
Генеральный директор Дома моды Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина заявила НСН, что семья модельера старается не соглашаться на использование его образа в фильмах, чтобы сохранить его светлую память о нем и не исказить историю его жизни.
Ранее итальянская телекомпания Sky анонсировала сериал об истории известной в мире моды семьи «Гуччи: Игра окончена», пишет Variety. Съемки начнутся весной 2026 года. Сценарий основан на мемуарах дочери Маурицио Гуччи и Патриции Реджани. Уточняется, что проект 2021 года «Дом Гуччи» Ридли Скотта вызвал гнев членов семьи и теперь Sky хотят показать итальянскую точку зрения. Ромашкина в свою очередь рассказала, почему семья Зайцева пока не готова на фильм о жизни и наследии российского модельера.
«Мне как человеку непубличному, который очень деликатно относится к тому, что можно раскрывать из внутренней жизни, очень сложно ответить. Я понимаю, что для зрелищности нужны интригующие темы, накручивание каких-то ситуаций, которые в действительности могли выглядеть совершенно иначе. Но у зрителя после просмотра все равно сложится ощущение, что эти эпизоды действительно имели место. Так может сложиться какое-то ложное представление о жизни тех или иных людей. Я к этому достаточно настороженно отношусь», - рассказала она.
Ромашкина подчеркнула, что их модный дом не дает согласия на использование образа Вячеслава Зайцева в фильмах, так как чаще всего его сильно искажают. Также она припомнила случай, когда у них возникли вопросы к проекту, где был показан сомнительный персонаж, отсылающий к фигуре Зайцева.
«Достаточно часто поступают предложения использовать образ Вячеслава Михайловича где-то в игровых лентах, но пока все предложения были сомнительные. Образ предполагается детальный и понятный, но при этом в поступки и в мысли персонажа вкладываются такие вещи, которые нам кажутся неправильными. Мы свое одобрение на такие скользкие проекты стараемся не давать, чтобы беречь его образ. Был какой-то то ли сериал, то ли фильм про Регину Збарскую (советская манекенщица, - Прим. НСН). Там тоже был персонаж, напрямую связанный с Вячеславом Михайловичем, потому что они работали вместе и дружили. Но актер был не похож на него ни зрительно, ни по поведению. В его уста были вложены какие-то странные фразы. Проработка персонажа была достаточно поверхностная», - подытожила она.
Ранее Ромашкина опровергла НСН закрытие «Лаборатории моды Вячеслава Зайцева». По ее словам, она временно приостановила свою деятельность, однако внутренние процессы лаборатории оптимизируются, и скоро ее функции будут перенесены на основную площадку акционерного общества.
