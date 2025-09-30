После покупки разработчика видеоигр EA Sports инвесторами из Саудовской Аравии в симулятор FIFA могут вернуться российские команды. Об этом НСН заявил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.

Группа частных инвесторов из Саудовской Аравии выкупила разработчика видеоигр EA Sports, приобретя права на все франшизы издателя: Battlefield, Need for Speed, FIFA, Sims, RPG студии BioWare (Mass Effect, Dragon Age). Об этом сообщило издание РБК. Пегов допустил, что в футбольный симулятор FIFA вернутся российские команды.

«Возвращение российских команд в футбольный симулятор EA FC (после разрыва отношений с FIFA он называется именно так), думаю, теперь вполне возможно. Правда, говорить о свободной покупке игр россиянами говорить пока не приходится — по-прежнему придется пользоваться иностранными аккаунтами. Возвращение прямых покупок вряд ли зависит от арабов, так как не они контролируют платежные системы, плюс головной офис ЕА в случае покупки все равно будет в Калифорнии, а значит, в юрисдикции США. Что касается навязывания каких-либо ценностей, не свойственных большей части потенциальной покупательской базы, не думаю, что арабские инвесторы будут этим заниматься, — они будут стабилизировать направление одиночных сюжетных игр», — сказал Пегов.