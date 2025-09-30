Даниил Медведев снялся с полуфинала турнира ATP-500 в Пекине

Соперником 18-й ракетки мира был Лёнер Тьен из США (52-е место в мировом рейтинге). Первый сет Медведев выиграл, а второй проиграл (6:4, 5:7). При счёте 0:4 в третьем сете россиянин принял решение завершить борьбу.

Всего теннисисты провели на корте почти два с половиной часа.

Соперником Тьена в финале турнира станет вторая ракетка мира Янник Синнер (Италия).

Ранее Даниил Медведев перестал сотрудничать со своим тренером Жилем Серварой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».