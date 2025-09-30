Путин примет участие в ежегодной конференции «Валдая» 2 октября

Главное событие ХХII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» будет 2 октября. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Стало известно, почему Путин не заводит соцсети

По его словам, в указанный день на пленарную сессию приедет президент РФ Владимир Путин.

«Я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная, и ждём вопросов и ответов нашего президента», - указал министр.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни у Путина запланировано крупное выступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

