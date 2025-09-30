Путин примет участие в ежегодной конференции «Валдая» 2 октября
30 сентября 202514:55
Главное событие ХХII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» будет 2 октября. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, в указанный день на пленарную сессию приедет президент РФ Владимир Путин.
«Я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная, и ждём вопросов и ответов нашего президента», - указал министр.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни у Путина запланировано крупное выступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме назвали цель передачи «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга
- Медведев: РФ активно применяет искусственный интеллект в военных технологиях
- Келлог объяснил, зачем Вашингтон наладил контакт с Минском
- Путин примет участие в ежегодной конференции «Валдая» 2 октября
- «Потом не оттащите!»: Родителям посоветовали, как заинтересовать ребенка музыкой
- Медведев спрогнозировал рост числа ядерных держав
- Директор театра Вахтангова: Гастроли в Абхазии готовились несколько лет
- Наивность или цинизм: Как молодым сценаристам пробиться в профессию
- Умер экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич
- Вливаем деньги: Какие горнолыжные курорты заменят россиянам Альпы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru