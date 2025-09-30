Медведев: РФ активно применяет искусственный интеллект в военных технологиях

Выступая на «Дне ИИ» в «Сколково», он указал, что спектр применения очень велик - «это и медицина, и образование, и энергетика, и производство, и погода».

«Вопросы безопасности в самом широком смысле этого слова, военные технологии. Везде... И, видимо, так и дальше будет», - добавил Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на повсеместное внедрение искусственного интеллекта и заявил, что в мире наступает новый технологический уклад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».