Медведев: РФ активно применяет искусственный интеллект в военных технологиях

Россия активно применяет технологии искусственного интеллекта (ИИ) в целом ряде отраслей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Выступая на «Дне ИИ» в «Сколково», он указал, что спектр применения очень велик - «это и медицина, и образование, и энергетика, и производство, и погода».

«Вопросы безопасности в самом широком смысле этого слова, военные технологии. Везде... И, видимо, так и дальше будет», - добавил Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на повсеместное внедрение искусственного интеллекта и заявил, что в мире наступает новый технологический уклад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Анна Башкирова/Создано ИИ/ТАСС
ТЕГИ:Дмитрий МедведевРоссияИскусственный Интеллект

