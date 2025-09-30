Медведев спрогнозировал рост числа ядерных держав
Государств, обладающих ядерным оружием, будет постепенно становиться больше. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Выступая на «Дне ИИ» в Сколково он указал, что есть страны, которые мировое сообщество пока не признаёт ядерными державами, однако они «по факту таковыми являются».
«Нет никаких сомнений, что будет увеличиваться количество тех стран, которые будут создавать ядерное оружие. Надо быть реалистами», - заключил политик.
Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Производители предупредили о подорожании водки на 12% из-за новых акцизов
- Геймерам пообещали возвращение российских команд в симулятор FIFA
- Глава Дома моды Зайцева: Семья оберегает образ модельера от «скользких» сериалов
- Даниил Медведев снялся с полуфинала турнира ATP-500 в Пекине
- В Госдуме назвали цель передачи «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга
- Медведев: РФ активно применяет искусственный интеллект в военных технологиях
- Келлог объяснил, зачем Вашингтон наладил контакт с Минском
- Путин примет участие в ежегодной конференции «Валдая» 2 октября
- «Потом не оттащите!»: Родителям посоветовали, как заинтересовать ребенка музыкой
- Медведев спрогнозировал рост числа ядерных держав
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru