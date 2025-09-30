Медведев спрогнозировал рост числа ядерных держав

Государств, обладающих ядерным оружием, будет постепенно становиться больше. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Не будет ничего»: Трамп призвал отказаться от ядерного и биологического оружия

Выступая на «Дне ИИ» в Сколково он указал, что есть страны, которые мировое сообщество пока не признаёт ядерными державами, однако они «по факту таковыми являются».

«Нет никаких сомнений, что будет увеличиваться количество тех стран, которые будут создавать ядерное оружие. Надо быть реалистами», - заключил политик.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ СколковоЯдерное ОружиеДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры