Военное кино вышло в прокат 7 мая. Сюжет разворачивается во времена Великой Отечественной войны в 1942 году. Главный герой — сибирский охотник Гавриил Собинов — уходит на фронт, чтобы попытаться найти сына, пропавшего без вести. Главную роль в картине исполнил Илья Шакунов. По словам Иванова, его фильм не о подвиге как таковом, а о поиске близкого человека в условиях войны.

«На фронте герой становится отцом для молодой группы снайперов, в которую входят ребята, только вступившие во взрослую жизнь. Он видит, что им нужна помощь и обращается к каждому в самый важный момент: кому-то подсказывает, кого-то направляет. Как тонкий психолог, ищет подход к каждому. В фильме я хотел подчеркнуть важность отцовской любви, показать, как присутствие отца в жизни ребенка влияет на формирование личности. Это классическая тема, основанная не только на личном опыте. Это история не про подвиг, а про поиск близкого человека в условиях войны. В экшн-сценах мы выстраивали партитуру зрительского восприятия так, чтобы спецэффекты, взрывы, выстрелы выражали пик эмоций героев, летящие пули и выжигающий огонь воспринимался, как карающая сила. Мне не раз говорили, что в картине есть что-то от советского кино. Такие сравнения очень приятны», - рассказал он.