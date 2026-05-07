«Момент истины» назвали самым популярным произведением о ВОВ

Исследование учитывало продажи в цифровом формате и показало впечатляющий рост выручки: по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (с 1 мая 2022 года по 1 мая 2024 года) показатель увеличился на 70%.



Лидером рейтинга стал роман Владимира Богомолова «Момент истины (В августе 44‑го)». Произведение, переведённое на десять языков, ярко воссоздаёт страшные дни обороны Москвы в годы войны. Его сюжет лёг в основу нескольких экранизаций — последняя из них, фильм «Август» с Никитой Кологривым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым в главных ролях, вышла в 2025 году.



Серебро в рейтинге досталось книге Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», а на третьей строчке расположился документальный роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Четвёртое место заняли «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова — классика военных мемуаров, а замыкает пятёрку лидеров повесть Бориса Васильева «В списках не значился».



В топ‑10 также вошли «Противостояние» Юлиана Семёнова, «Живые и мёртвые» Константина Симонова, ещё одно произведение Юлиана Семёнова — «Семнадцать мгновений весны», «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

