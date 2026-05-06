Завод «Ультра Продакшн» выпустил песни Льва Лещенко на виниле к 9 мая
Пластинку с песнями Льва Лещенко выпустили на заводе по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» по заказу одного из лейблов к 9 мая. В сборник вошли культовые песни «Соловьиная Роща», «День Победы», «Родительский дом» и другие.
Руководитель направления завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игорь Богданов отметил, что каждый год, особенно в преддверии 9 мая, ведущие дистрибьюторы медиаконтента, ключевые игроки музыкального рынка хотят издать песни о Великой Отечественной войне.
«Мы отмечаем новый тренд: люди всё чаще стремятся записать героическую музыку именно на виниле. Это позволяет сохранить подлинный дух эпохи, ведь грампластинка, предшественница современного винила, была основным носителем звука в годы Великой Отечественной войны. Наши соотечественники помнят подвиг предков и хотят рассказать о нём потомкам через музыку на виниловой пластинке», - рассказал он.
Также Богданов отметил, что выбор военно-патриотических композиций на пластинках демонстрирует уважение к истории. Сам винил потом становится хорошим подарком для близких и ветеранов.
«Выпуск военно-патриотических песен на виниле показывает, что молодые музыканты и продюсеры сознательно выбирают этот формат, чтобы подчеркнуть уважение к истории. Пластинки дарят ветеранам, детям войны, их родным, молодёжи – это вещь, которую хранят годами. А дизайн пластинки, выполненный с использованием подлинных военных фотографий, служит визуальным посланием героев прошлого потомкам – так укрепляется связь поколений», – рассказал он.
Специалисты завода также отметили, что на винил записали симфонию №7 Шостаковича к инаугурации Президента России Владимира Путина. Такой важный заказ был выполнен буквально несколько дней. Также в этом году помимо песен Льва Лещенко издали, например, пластинку «17 Мгновений весны» выдающегося композитора Микаэла Таривердиева, а еще раньше – группы «Любэ» «Ребята с нашего полка» и петербургской певицы и композитора Екатерины Анцевой «Песни о войне».
Горячие новости
