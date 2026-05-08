Лидер «Миража» заявил, что его дед во время войны разрабатывал секретную технику

По его словам, когда началась война его дед Алексей Колыхалов был курсантом третьего курса Военно-воздушной академии имени Жуковского. Он сразу же написал рапорт с просьбой отправить его на фронт, однако ему отказали, так как «армии требовались грамотные военные инженеры».

После окончания академии в 1943 году Колыхалова всё же отправили на службу - в только что образованную Научно-экспериментальную базу ВВС Рабоче-крестьянской Красной Армии. А вся его работа «имела гриф секретности».

«Она была связана... в первую очередь с разработками и испытаниями... о её важности и ценности для страны можно судить по его наградам, среди которых... ордена Ленина, Красной Звезды и Боевого Красного Знамени», — заключил Горбашов.

Ранее в Канаде в возрасте 108 лет умер самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

