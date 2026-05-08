Лидер «Миража» заявил, что его дед во время войны разрабатывал секретную технику
Дедушка лидера группы «Мираж» Алексея Горбашова во время Великой Отечественной войны занимался разработкой секретной военной техники. Об этом сам музыкант рассказал «Газете.Ru».
По его словам, когда началась война его дед Алексей Колыхалов был курсантом третьего курса Военно-воздушной академии имени Жуковского. Он сразу же написал рапорт с просьбой отправить его на фронт, однако ему отказали, так как «армии требовались грамотные военные инженеры».
После окончания академии в 1943 году Колыхалова всё же отправили на службу - в только что образованную Научно-экспериментальную базу ВВС Рабоче-крестьянской Красной Армии. А вся его работа «имела гриф секретности».
«Она была связана... в первую очередь с разработками и испытаниями... о её важности и ценности для страны можно судить по его наградам, среди которых... ордена Ленина, Красной Звезды и Боевого Красного Знамени», — заключил Горбашов.
Ранее в Канаде в возрасте 108 лет умер самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Лидер «Миража» заявил, что его дед во время войны разрабатывал секретную технику
- Заслуженный артист РФ Вячеслав Николаев умер на 68 году жизни
- Россиянам объяснили, почему не стоит доверять нейросетям управление своими активами
- Пассажирский автобус въехал в стену дома в Санкт-Петербурге
- «Сожрет» весь трафик? Как мобильные операторы блокируют VPN
- Токаев и Мирзиеев примут участие в празновании Дня Победы в Москве
- В Госдуме объяснили, чем калининградские гиды возмутили губернатора
- Сын Шаинского поддержал создание единого школьного учебника музыки
- Минюст признал философа Михаила Эпштейна иноагентом
- «Превратились в пункты выдачи»: К чему приведет волна закрытий магазинов автозапчастей