Барщевский решил покинуть должность представителя правительства в КС

Во время рассмотрения очередного дела в Санкт-Петербурге заслуженный юрист РФ отметил, что выступает перед присутствующими «в последней раз».

Также Барщевский напомнил, что представлял кабмин в Конституционном суде почти 25 лет.

«Важно то, что по всем реально очень значимым делам... мне нечего предъявить. Я очень доволен тем, что здесь позиция Конституционного суда, позиция правительства, которое я представлял, совпадала», – заключил он.

