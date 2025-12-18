Барщевский решил покинуть должность представителя правительства в КС

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский объявил, что покидает свою должность. Об этом сообщает RT.

Во время рассмотрения очередного дела в Санкт-Петербурге заслуженный юрист РФ отметил, что выступает перед присутствующими «в последней раз».

Также Барщевский напомнил, что представлял кабмин в Конституционном суде почти 25 лет.

«Важно то, что по всем реально очень значимым делам... мне нечего предъявить. Я очень доволен тем, что здесь позиция Конституционного суда, позиция правительства, которое я представлял, совпадала», – заключил он.

