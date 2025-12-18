«Должны доучить»: В Госдуме возьмут на контроль перевод студентов МГПУ
Предложение о переводе в другой вуз, если даже есть договоренность с другим высшим учебным заведением, осуществляется только по личному заявлению студента, сообщила в разговоре с НСН депутат Госдумы Ольга Пилипенко.
Если вуз не лишили лицензии, он обязан доучить студентов, заявила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
С 1 сентября 2026 года в Московском городском педагогическом университете (МГПУ) останутся только педагогические направления, а студентов других — например, «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн» — будут переводить в профильные вузы-партнеры — такие как РГГУ, РАНХиГС и прочие, сообщили в пресс-службе МГПУ. В вузе поясняют, что главная цель этих изменений — «сконцентрировать все ресурсы на ключевой задаче: подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ». Сами студенты сообщили, что им «поставили ультиматум: либо перевод, либо отчисление».
Пилипенко подчеркнула, что перевод в другой вуз возможен только по желанию самих студентов.
«Сосредоточиться на подготовке квалифицированных педагогов, уделять внимание качеству образования в этом направлении, - это правильная задача, но есть правила, есть законы, которые нельзя нарушать. Во время учебного года переводить студентов никто не будет. Какое бы ни было желание университета, они обязаны доучить. В любом случае перевод - это желание студента. И предложение о переводе в другой вуз, если даже есть договоренность с другим высшим учебным заведением, осуществляется только по личному заявлению студента. Если же вуз лишается аккредитации, лицензии, если специальность закрывается, тогда уже вопрос будет решаться через структуру учредителя, который будет выбирать те вузы и те направление подготовки, на которые студенты будут переводиться, учитывая их желание», - отметила депутат.
Она пообещала взять ситуацию со студентами МГПУ на контроль.
«В данном случае заявление, которое сделал вуз, скорее рассчитано на перспективу. Может быть, в следующем году не будет набора по направлению, которое не соответствует его профилю. Это другой вопрос. Но с теми студентами, которые обучаются, если не было предписания контрольно- надзорного органа о приостановке лицензии и аккредитации, то их обязаны доучить. Все остальное по желанию студента. Мы возьмем эту ситуацию на контроль. Доложу об этом представителю комитета, доложу Рособрнадзору», - сказала Пилипенко.
Он назвала ситуацию с переводом студентов в другие вузы нетипичной.
«Каждый вуз борется за то, чтобы студент остался у него учиться. Это показатель успешности вуза, его престиж и экономическая составляющая. Вузы борются за своих студентов. Это однозначно, поэтому я уверена, что это не какая-то системная практика. Если по набору на следующий год, то там определён список из 40 направлений и специальностей, по которым рабочая группа сейчас ограничивает или корректирует заявки вузов по платному набору, но на тех студентах, которые уже учатся, это никаким образом не скажется», - пояснила она.
Ранее омбудсмен Амет Володарский в беседе с НСН призвал не отпугивать абитуриентов педвузов «жесткой» отработкой.
