Если вуз не лишили лицензии, он обязан доучить студентов, заявила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

С 1 сентября 2026 года в Московском городском педагогическом университете (МГПУ) останутся только педагогические направления, а студентов других — например, «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн» — будут переводить в профильные вузы-партнеры — такие как РГГУ, РАНХиГС и прочие, сообщили в пресс-службе МГПУ. В вузе поясняют, что главная цель этих изменений — «сконцентрировать все ресурсы на ключевой задаче: подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ». Сами студенты сообщили, что им «поставили ультиматум: либо перевод, либо отчисление».

Пилипенко подчеркнула, что перевод в другой вуз возможен только по желанию самих студентов.