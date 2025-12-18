Поздняя осень: Когда в Москву придет зимняя погода

В Москву во вторник 23 декабря придет зимняя погода с морозными ночами, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Декабрь в целом демонстрирует очень теплый характер, до понедельника включительно нас ждет размеренная погода, которая больше похоже на позднюю осень. Во вторник – второй холодный звоночек в этом месяце, вторжение холода, с 23 по 26 декабря у нас ожидается период относительных морозов. Ночные температуры опустятся до 10-15 градусов мороза, что неожиданно для этого декабря. Затем снова смена циклона, начинается небольшая чехарда, когда похолодание сменяет потепление. Сейчас нельзя с точностью сказать, в какую фазу – потепление или похолодание – мы попадем в новогоднюю ночь», - отметил он.

Ожидается, что новогодняя ночь в Москве будет похожа на кадры из фильма «Ирония судьбы», где герои слегка мерзли перед подъездом, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.



