Поздняя осень: Когда в Москву придет зимняя погода
Александр Шувалов заявил НСН, что во вторник ожидается второй холодный звоночек в этом месяце, ночью температура будет опускаться до 15 градусов мороза.
В Москву во вторник 23 декабря придет зимняя погода с морозными ночами, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«Декабрь в целом демонстрирует очень теплый характер, до понедельника включительно нас ждет размеренная погода, которая больше похоже на позднюю осень. Во вторник – второй холодный звоночек в этом месяце, вторжение холода, с 23 по 26 декабря у нас ожидается период относительных морозов. Ночные температуры опустятся до 10-15 градусов мороза, что неожиданно для этого декабря. Затем снова смена циклона, начинается небольшая чехарда, когда похолодание сменяет потепление. Сейчас нельзя с точностью сказать, в какую фазу – потепление или похолодание – мы попадем в новогоднюю ночь», - отметил он.
Ожидается, что новогодняя ночь в Москве будет похожа на кадры из фильма «Ирония судьбы», где герои слегка мерзли перед подъездом, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
