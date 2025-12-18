Почему в России решили запретить рекламу на дорожных знаках

«Я считаю, что размещение рекламы на знаках дорожного движения абсолютно недопустимо. Это то же самое, что размещать рекламу на вакцине от гриппа и так далее. Реклама и безопасность – это антиподы. Ни в одной стране мира этого нет. Есть реклама на щитах, которая размещается в зонах, где нет аварий. А в местах предупреждений реклама отвлекает. Отвлечение внимания на доли секунды приводит к ДТП практически в 90% случаев. Даже любые астрономические суммы с размещения этой рекламы не стоят человеческих жизней. Необходимо провести ревизию всех рекламных табличек на знаках дорожного движения, убирать все это и запретить рекламу на дорогах федерального общего пользования. Размещать такую рекламу можно на платных трассах, в других вариантах это недопустимо», - отметил он.

Крохмаль также указал, что к финансовой стороне этого процесса тоже есть вопросы.

«В Москве и на трассах огромное количество таких табличек. При этом очень много финансовых средств на размещение этой рекламы оседают непонятно где. Штраф за неправомерно размещение такой таблички должен быть увеличен до 20 миллионов рублей. И штраф должен быть выписан тому, на чьей дороге располагается этот дорожный знак. Должны отвечать сами чиновники», - заключил собеседник НСН.

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать новый закон, направленный на защиту русского языка в публичном пространстве. Как заявила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, изменения затронут сферу торговли и услуг. Поправки в закон «О защите прав потребителей» обяжут размещать всю основную информацию на вывесках и указателях на русском языке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

