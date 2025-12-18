Для экс-главы Нагорного Карабаха Варданяна запросили пожизненный срок
В Азербайджане гособвинение запросило для экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна пожизненный срок. Об этом сообщает «Интерфакс».
Варданян, который является гражданином Армении, находится в СИЗО в Баку с 2023 года. Он был задержано после того, как Азербайджан провел в регионе военную операцию.
Уточняется, что Варданяну предъявлены обвинения в 42 преступлениях, в том числе в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и в незаконном пересечении границы.
Ранее более 20 деятелей культуры, науки и образования России написали открытое письмо в поддержку Варданяна и призвали «дать ему возможность воссоединиться с семьей и вернуться к созидательной работе во благо людей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
