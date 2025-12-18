Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила звание «Почетный гражданин города Краснодара». Об этом заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что журналист родилась, училась и начинала свою карьеру в Краснодаре.

«Это действительно заслуженное признание. Знаю ее как человека, чьи принципы всегда были непоколебимы, а профессионализм - на высочайшем уровне», - написал губернатор в Telegram-канале.

Кондратьев подчеркнул, что медиаменеджер остается неравнодушной к жизни Кубани, и Симоньян всегда рады видеть на малой родине.

Между тем народный артист России, актер, режиссер и продюсер Игорь Угольников был награжден орденом Почета.

