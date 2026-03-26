HBO Max представил первый тизер сериала «Гарри Поттер». Премьера намечена на католическое рождество 2026 года. При этом руководитель студии HBO Кейси Блойс ранее сообщал Variety, что на съемочной площадке сериала пришлось усилить охрану на фоне угроз темнокожему исполнителю роли профессора Северуса Снейпа. Эту роль в новом проекте сыграет Паапа Эссьеду, который отмечал, что столкнулся с волной критики в соцсетях и требованиями покинуть проект. Баженов не исключил, что выбор такого актера на роль помог студии избежать прочих критических замечаний.

«Не знаю, какой размах они рассчитывали получить, но это все обсуждают. Судя по трейлеру, проект выглядит блекло на фоне оригинала. Ощущение, что просто пересняли оригинал. Похоже все, кроме Снейпа. Много аспектов, которые хотелось бы обсудить, но никто не будет этого делать, потому что: «Посмотрите, Снейп - темнокожий с дредами». Уже начинаю верить в теорию заговора, что так сделано специально, чтобы люди обсуждали только это. Думаю, есть и влияние трендов, хотя, мне кажется, сейчас нет такого, как во времена расцвета Netflix. Тогда темнокожих актеров пихали везде, лишь бы запихнуть. История доказала, что проблема не в замене цвета кожи персонажа. Можно вспомнить «Темную башню». Стивен Кинг при создании образа главного героя вдохновлялся «Человеком без имени» — персонажем Клинта Иствуда из «Долларовой трилогии». Проблема экранизации была вовсе не в том, что вместо Клинта Иствуда был темнокожий Идрис Эльба. Просто это ужасно написанная, ужасно снятая экранизация», - сказал он.