«Дружба» закончилась: Единственный парусник Украины поврежден после взрыва в Одессе

Трехмачтовый фрегат «Дружба», приписанный к одесскому порту, получил повреждения в результате взрыва. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя Военно-морских сил Вооружённых сил Украины Дмитрия Плетенчука,

По имеющимся данным, 25 мая днём в одном из портов Одесской области сдетонировало взрывное устройство. В результате инцидента поражён учебный корабль «Дружба», сообщает ТАСС.