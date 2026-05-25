«Дружба» закончилась: Единственный парусник Украины поврежден после взрыва в Одессе

Трехмачтовый фрегат «Дружба», приписанный к одесскому порту, получил повреждения в результате взрыва. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя Военно-морских сил Вооружённых сил Украины Дмитрия Плетенчука,

По имеющимся данным, 25 мая днём в одном из портов Одесской области сдетонировало взрывное устройство. В результате инцидента поражён учебный корабль «Дружба», сообщает ТАСС.

Это судно является единственным парусником в составе украинского флота, сообщают местные издания, не уточняя точное состояние «Дружбы» после полученных повреждений и то, из-за чего произошёл взрыв.

Ранее в результате удара ВС РФ по объектам ВСУ под Одессой были ликвидированы не менее 15 французских военных, прибывших на Украину для работы с высокоточным оружием, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

