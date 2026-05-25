СМИ: Российскую туристку могут казнить в ОАЭ за наркотики в багаже

Российскую туристку задержали в аэропорту Дубая с 17 килограммами каннабиса в багаже, что может повлечь смертную казнь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Карина из Ивановской области прилетела в ОАЭ со знакомым из Великобритании для продления тайской визы. Родные девушки уверены, что её подставили: багаж на неё оформил иностранец, в вещах которого и обнаружили запрещённые вещества.