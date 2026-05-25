СМИ: Российскую туристку могут казнить в ОАЭ за наркотики в багаже
Российскую туристку задержали в аэропорту Дубая с 17 килограммами каннабиса в багаже, что может повлечь смертную казнь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, Карина из Ивановской области прилетела в ОАЭ со знакомым из Великобритании для продления тайской визы. Родные девушки уверены, что её подставили: багаж на неё оформил иностранец, в вещах которого и обнаружили запрещённые вещества.
Перед вылетом из Бангкока знакомый обменял свои чемоданы на чёрный багаж друга, где якобы находилось оборудование для дайвинга. В Дубае при досмотре в этом чемодане выявили 17 кг каннабиса. После попытки иностранца переложить вину на россиянку задержали обоих.
В посольстве РФ подтвердили факт ареста. Семья туристки наняла адвоката и открыла сбор средств на оплату юридической помощи. В ОАЭ действует политика нулевой терпимости к наркотикам: за распространение запрещённых веществ грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения или смертной казни.
Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о сокращении сроков за покупку наркотиков, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
