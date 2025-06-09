Объявлен актер на роль министра магии в новом «Гарри Поттере»

Британский актер Берти Карвел сыграет в новом сериале HBO о юном волшебнике Гарри Поттере. Об этом пишет Deadline.

Роулинг одобрила выбор актеров на главные роли в сериале по «Гарри Поттеру»

По данным издания, звезда исполнит роль министра магии Корнелиуса Фаджа. Карвел известен зрителям по сериалам «Доктор Фостер», «Корона», фильмам «Отверженные» и «Макбет».

Ранее HBO выбрал юных актеров, которые сыграют Гарри Поттера и его друзей в новой адаптации серии книг писательницы Джоан Роулинг. Так, образ самого Гарри воплотит Доминик Маклафлин, Гермионы Грейнджер - Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли - Аластер Стаут, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из сериала
ТЕГИ:Гарри ПоттерСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры