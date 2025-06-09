Объявлен актер на роль министра магии в новом «Гарри Поттере»
9 июня 202511:51
Британский актер Берти Карвел сыграет в новом сериале HBO о юном волшебнике Гарри Поттере. Об этом пишет Deadline.
По данным издания, звезда исполнит роль министра магии Корнелиуса Фаджа. Карвел известен зрителям по сериалам «Доктор Фостер», «Корона», фильмам «Отверженные» и «Макбет».
Ранее HBO выбрал юных актеров, которые сыграют Гарри Поттера и его друзей в новой адаптации серии книг писательницы Джоан Роулинг. Так, образ самого Гарри воплотит Доминик Маклафлин, Гермионы Грейнджер - Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли - Аластер Стаут, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Задержанных за похищение блогера Щепихина отпустили под подписку о невыезде
- В столичном регионе предотвратили диверсии на одном из предприятий ОПК
- Объявлен актер на роль министра магии в новом «Гарри Поттере»
- Шадаев: Презентация национального мессенджера пройдет летом 2025 года
- ФСБ пресекла вывоз на Украину комплектующих для Ми-8 и Ми-17
- Патрушев: В РФ создадут Национальный исследовательский центр судостроения
- В Мюнхене болельщик упал с трибуны и погиб во время финала Лиги наций
- В ЛНР мужчину задержали за шпионаж в пользу Украины
- Со дна Балтийского моря подняли свыше 9,5 тысячи снарядов времен ВОВ
- Путин утвердил Стратегию развития ВМФ до 2050 года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru