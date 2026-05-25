В Иране сообщили, за что будет взиматься плата с судов в Ормузском проливе
Иран не планирует вводить плату за сам проход судов через Ормузский пролив, однако технические услуги, связанные с морской безопасностью, охраной окружающей среды и управлением судоходством, будут оплачиваться. Об этом заявил пресс-секретарь иранского МИДа Эсмаил Багаи в беседе с изданием Tehran Times.
Дипломат пояснил, что услуги, оказываемые в ходе этого процесса, включая помощь в навигации и меры по защите экологии, требуют возмещения затрат. При этом он подчеркнул, что такие сборы не следует трактовать как введение платы за транзит.
Багаи также отметил, что Иран и Оман как прибрежные государства несут основную ответственность за безопасность в Ормузском проливе, и опроверг сообщения о возможном участии Европы в управлении этим морским путём. По его словам, кроме Ирана и Омана, других соседних стран вокруг пролива нет.
Он также предупредил, что любая будущая агрессия против Ирана может повлечь более широкие региональные последствия.
Ранее появилась информация, что Вашингтон и Тегеран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролив, пишет Ura.ru.
