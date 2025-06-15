«Дедушка», «Балерина» и «Богатыри»: Кто возглавит праздничный кинопрокат

ЛИДЕРЫ ПРАЗДНИКОВ

Лидером проката, по прогнозам Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), станет семейная комедия режиссеров Владислава Богуша и Анны Голицыной «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым в главной роли.

Согласно подсчетам портала, на момент написания материала сборы ленты превысили 131,8 млн рублей. Картина вышли на большие экраны в День России — 12 июня.

На втором месте, по прогнозам ЕАИС, оказался американский боевик режиссера Лена Уайзмана «Балерина» с Киану Ривзом. Премьера ленты в России состоялась 5 июня, и за 10 дней спин-офф «Джона Уика» смог заработать свыше 254,1 млн рублей.