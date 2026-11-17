Фиктивный студент: Мигрантам призвали ужесточить поступление в вузы
Маргарита Лянге заявила НСН, что иногда мигранты используют поступление в российские вузы как способ въехать в страну, такая проблема есть в регионах.
Для мигрантов необходимо ужесточать поступление в российские вузы, более тщательно проверяя знание русского языка и базовых предметов, заявила НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.
Мигрантам могут закрыть возможность использовать поступление в российские вузы и колледжи как способ въезда в страну. Образовательные учреждения и иностранных студентов будет проверять Рособрнадзор. Это следует из законопроекта, разработанного в комитете Госдумы по труду и социальной политике, пишут «Известия». Отмечается, что иностранцы зачастую «поступают» для получения учебных виз, при этом не учатся, а работают. Лянге подтвердила, что такая проблема есть.
«Нельзя говорить, что все именно так делают, но какой-то процент действительно так поступает. Это большая беда, потому что они приезжают, занимают места, а в итоге не учатся. С такой ситуацией мы, например, столкнулись в колледже на Сахалине, когда места были заняты людьми из других государств, а для самих жителей не оставалось мест. При этом руководство не могло с этим бороться, потому что включался механизм юридической защиты, который хорошо отработан. Это образование было связано с сельскохозяйственными профессиями. Еще вузы и колледжи сталкиваются с тем, что приезжают люди с хорошими оценками, но просто не могут учиться на русском языке – не знают языка. С этой проблемой я сталкивалась в командировках в разных регионах страны», - рассказала она.
При этом она подчеркнула, что многие иностранные студенты добросовестно подходят к обучению в российских вузах, а также заранее готовятся к этому.
«Когда мы ужесточаем поступление для граждан России, конечно, ужесточение и для приезжих – это оправданная мера. Тоже какие-то фильтры нужно вводить. Необходимо проверять, насколько молодой человек готов получать образование, на это влияет знание языка и знание предметов, которые необходимы для дальнейшего углубления знаний. Мы не всегда можем доверять тем оценкам, с которыми приезжает абитуриент. Но я бы не хотела, чтобы мы мазали всех одной черной краской. Есть масса примеров очень успешной интеграции ребят в российское общество. Многие ребята, например, в Кыргызстане учатся в русских школах, чтобы потом поступить в российские вузы. Для многих это возможность приехать в Россию и интегрироваться, что огромное благо и для России, и для них. Проблема есть, но она не такая массовая», - добавила она.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что вопрос привлечения трудовых мигрантов из Мьянмы в Россию находится в повестке обсуждений двух стран.
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