«Отечественный хоккей понёс большую утрату. Мы скорбим вместе с болельщиками «Спартака» и всем хоккейным миром», - говорится в сообщении.

В семье Ляпкина рассказали ТАСС, что он перенёс инсульт. Его партнёр по сборной СССР Виктор Шалимов отметил, что хоккеист более недели находился в больнице.

Юрий Ляпкин родился 21 января 1945 года в подмосковной Балашихе. Начинал играть в 1959 в местном «Машиностроителе». Позже попал в воскресенский «Химик», а затем в столичный «Спартак». В составе нацуиональной сборной участвовал в суперсерии СССР — Канада 1972 года.

В Балашихе именем Ляпкина назван дворец спорта.

