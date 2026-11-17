Умер олимпийский чемпион по хоккею Юрий Ляпкин
Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по хоккею Юрий Ляпкин умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает пресс-служба московского ХК «Спартака», в составе которого он в 1976 году выиграл чемпионат СССР.
«Отечественный хоккей понёс большую утрату. Мы скорбим вместе с болельщиками «Спартака» и всем хоккейным миром», - говорится в сообщении.
В семье Ляпкина рассказали ТАСС, что он перенёс инсульт. Его партнёр по сборной СССР Виктор Шалимов отметил, что хоккеист более недели находился в больнице.
Юрий Ляпкин родился 21 января 1945 года в подмосковной Балашихе. Начинал играть в 1959 в местном «Машиностроителе». Позже попал в воскресенский «Химик», а затем в столичный «Спартак». В составе нацуиональной сборной участвовал в суперсерии СССР — Канада 1972 года.
В Балашихе именем Ляпкина назван дворец спорта.
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