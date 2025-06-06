Пропадут ли из российских кинотеатров триллеры с боевиками

Успех сказок в российском кинопрокате и уход триллеров в онлайн связаны не с мировым трендом, а с осторожностью продюсеров, объяснили в интервью НСН сценарист Андрей Золотарев и член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Звезда российского кино, сербский актер Милош Бикович ранее заявил, что в индустрии произошло разделение - сказки и масштабные картины люди смотрят в кинотеатрах (по его словам, это мировой тренд), а другие жанры - триллеры, детективы, любовные комедии ушли в цифровое пространство, их выбирают подписчики онлайн-кинотеатров. Золотарев согласился с этим мнением, отметив, что в детективах проблемы нет.