В Белгороде устанавливают памятник погибшим при обстреле в декабре 2023 года

В центре Белгорода начали монтаж памятника, посвященного мирным жителям, погибшим в результате украинских обстрелов. Как следует из опубликованных фотографий, монумент устанавливают рядом с кинотеатром «Победа» на улице 50-летия Белгородской области.

Решение об установке памятника депутаты городского совета приняли в июле. Место выбрано не случайно, так как именно здесь 30 декабря 2023 года произошел один из самых тяжелых обстрелов города. Тогда погибли 25 человек, более 100 получили ранения, отмечает RT.