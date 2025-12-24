В Белгороде устанавливают памятник погибшим при обстреле в декабре 2023 года
В центре Белгорода начали монтаж памятника, посвященного мирным жителям, погибшим в результате украинских обстрелов. Как следует из опубликованных фотографий, монумент устанавливают рядом с кинотеатром «Победа» на улице 50-летия Белгородской области.
Решение об установке памятника депутаты городского совета приняли в июле. Место выбрано не случайно, так как именно здесь 30 декабря 2023 года произошел один из самых тяжелых обстрелов города. Тогда погибли 25 человек, более 100 получили ранения, отмечает RT.
Монумент представляет собой пятиметровую скульптуру ангела с крыльями в форме сердца, уносящего ребенка с места трагедии. Автором работы стал скульптор Андрей Коробцов.
Композиция отсылает к арт-объекту «Сердце», который ранее находился у кинотеатра и был сильно поврежден при обстреле. После реставрации объект перенесли в краеведческий музей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аптеки опровергли дефицит противовирусных препаратов
- Путину передали список осужденных для возможного помилования
- Михалкова призвали защитить подвергнутый цензуре фильм «Утомленные солнцем»
- ФСБ предотвратила в Тюменской области диверсию на объекте «Транснефти»
- Орбан предупредил о риске распада Евросоюза
- В Госдуме рассказали, как будут выглядеть профильные экзамены в педвузах
- Смертельная водка: Почему россияне перешли на нелегальный алкоголь
- Совет Федерации ввел штрафы за подключение «лишних» сим-карт
- «Прекрасные компаньоны!»: Кинолог объяснил любовь россиян к шпицам и корги
- Путин: Состояние госфинансов позволяет полностью обеспечивать расходы на оборону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru