В Белгороде устанавливают памятник погибшим при обстреле в декабре 2023 года

В центре Белгорода начали монтаж памятника, посвященного мирным жителям, погибшим в результате украинских обстрелов. Как следует из опубликованных фотографий, монумент устанавливают рядом с кинотеатром «Победа» на улице 50-летия Белгородской области.

Решение об установке памятника депутаты городского совета приняли в июле. Место выбрано не случайно, так как именно здесь 30 декабря 2023 года произошел один из самых тяжелых обстрелов города. Тогда погибли 25 человек, более 100 получили ранения, отмечает RT.

Монумент представляет собой пятиметровую скульптуру ангела с крыльями в форме сердца, уносящего ребенка с места трагедии. Автором работы стал скульптор Андрей Коробцов.

Композиция отсылает к арт-объекту «Сердце», который ранее находился у кинотеатра и был сильно поврежден при обстреле. После реставрации объект перенесли в краеведческий музей, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
