«Хуже Гитлера!» Пригожина разозлило нежелание Украины оценивать Россию на «Евровидении»

Продюсер заявил НСН, что Украина может не участвовать в песенном конкурсе, если ей не нравятся ноль баллов от России.

Член жюри «Евровидения-2021» от Украины Игорь Кондратюк заявил, что России и Украине надо запретить оценивать друг друга на песенном конкурсе, последовав примеру УЕФА, который разделяет украинские и российские клубы в еврокубках и сборные стран при жеребьевке.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в таком случае Украина может вообще никого не отправлять на песенный конкурс, если настолько не хочет пересекаться с Россией.

Скандальный мотив. В России оценили победу Måneskin на «Евровидении-2021»

«Я бы вообще тогда посоветовал Кондратюку не отправлять никого туда, где есть Россия, раз уж до такой степени доходит маразм. Отрезают пуповину до такой степени, чтобы шансов даже не было знать, что мы когда-то были вместе. Я не знаю, каким местом эти люди думают, у меня нет слов. Нет смысла ставить друг другу оценки, потому что будет ноль. Мне интересно, когда шла трансляция "Евровидения" в Украине, нашего русского артиста там показывали или номер перекрыли рекламой? Была ли Манижа на украинском телевидении? Они хуже Гитлера получается. Вступите вы в переговоры, начните общаться, ищите компромисс, ищите решения, действуйте в правовом поле, не подставляйте людей», - возмутился Пригожин.

Продюсер также высказал мнение о группе Måneskin, заметив сходства победителей с российской группой Little big, которая должна была представлять Россию в прошлом году.

«Моргенштерн или Бузова?» Эксперты выясняют, кого России стоит послать на Евровидение

«Безусловно, итальянец заслуженно занял первое место. Они мне напомнили нашу группу Little Big. У меня такое ощущение, что в прошлом году Little Big задала тренд, и многие пытались каким-то образом что-то взять оттуда. Манижа выступила блестяще как артистка, но песня никуда не годится. У нас не было шанса. Жалко, что использовали музыкальный талант в таком странном произведении», - добавил он.

Ранее Пригожин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вместо Манижи на Евровидение можно было бы послать Моргенштерна, но с нематерной песней.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияЕвровидение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры