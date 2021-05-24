«Хуже Гитлера!» Пригожина разозлило нежелание Украины оценивать Россию на «Евровидении»
Продюсер заявил НСН, что Украина может не участвовать в песенном конкурсе, если ей не нравятся ноль баллов от России.
Член жюри «Евровидения-2021» от Украины Игорь Кондратюк заявил, что России и Украине надо запретить оценивать друг друга на песенном конкурсе, последовав примеру УЕФА, который разделяет украинские и российские клубы в еврокубках и сборные стран при жеребьевке.
Продюсер Иосиф Пригожин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в таком случае Украина может вообще никого не отправлять на песенный конкурс, если настолько не хочет пересекаться с Россией.
«Я бы вообще тогда посоветовал Кондратюку не отправлять никого туда, где есть Россия, раз уж до такой степени доходит маразм. Отрезают пуповину до такой степени, чтобы шансов даже не было знать, что мы когда-то были вместе. Я не знаю, каким местом эти люди думают, у меня нет слов. Нет смысла ставить друг другу оценки, потому что будет ноль. Мне интересно, когда шла трансляция "Евровидения" в Украине, нашего русского артиста там показывали или номер перекрыли рекламой? Была ли Манижа на украинском телевидении? Они хуже Гитлера получается. Вступите вы в переговоры, начните общаться, ищите компромисс, ищите решения, действуйте в правовом поле, не подставляйте людей», - возмутился Пригожин.
Продюсер также высказал мнение о группе Måneskin, заметив сходства победителей с российской группой Little big, которая должна была представлять Россию в прошлом году.
«Безусловно, итальянец заслуженно занял первое место. Они мне напомнили нашу группу Little Big. У меня такое ощущение, что в прошлом году Little Big задала тренд, и многие пытались каким-то образом что-то взять оттуда. Манижа выступила блестяще как артистка, но песня никуда не годится. У нас не было шанса. Жалко, что использовали музыкальный талант в таком странном произведении», - добавил он.
Ранее Пригожин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вместо Манижи на Евровидение можно было бы послать Моргенштерна, но с нематерной песней.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- На Кипре зафиксировали первую смерть от тромбоза среди вакцинированных AstraZeneca
- Сайт «Единой России» подвергся DDoS-атаке
- В МИД Франции призвали к диалогу ЕС с РФ о политической ситуации в Белоруссии
- Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на строительство дорог
- Овечкин не сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею из-за травм
- Латвийская авиакомпания airBaltic прекратит полеты над Белоруссией
- Чечня, Тува и Ингушетия возглавили Демографический рейтинг регионов РФ
- Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы
- В Генпрокуратуре заявили, что интернет все чаще используется для сбыта наркотиков
- Литва начала расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru