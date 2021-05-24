«Хуже Гитлера!» Пригожина разозлило нежелание Украины оценивать Россию на «Евровидении»

«Я бы вообще тогда посоветовал Кондратюку не отправлять никого туда, где есть Россия, раз уж до такой степени доходит маразм. Отрезают пуповину до такой степени, чтобы шансов даже не было знать, что мы когда-то были вместе. Я не знаю, каким местом эти люди думают, у меня нет слов. Нет смысла ставить друг другу оценки, потому что будет ноль. Мне интересно, когда шла трансляция "Евровидения" в Украине, нашего русского артиста там показывали или номер перекрыли рекламой? Была ли Манижа на украинском телевидении? Они хуже Гитлера получается. Вступите вы в переговоры, начните общаться, ищите компромисс, ищите решения, действуйте в правовом поле, не подставляйте людей», - возмутился Пригожин.

Продюсер также высказал мнение о группе Måneskin, заметив сходства победителей с российской группой Little big, которая должна была представлять Россию в прошлом году.