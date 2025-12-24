Автосервисы в России предупредили о росте цен на ремонт к 2026 году
Стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России к концу 2026 года может вырасти на 20-25%. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.
По ее словам, рост цен будет постепенным, но заметным. Основными факторами станут увеличение налоговой и административной нагрузки на бизнес, а также сохраняющаяся высокая стоимость заемных средств и рост постоянных расходов автосервисов. Эти издержки компании будут вынуждены перекладывать на конечного потребителя.
Дополнительное давление на рынок окажет старение автопарка. Как отмечается, большинство автовладельцев не планирует покупку новых машин в 2026 году, из-за чего возраст автомобилей продолжит увеличиваться. Это приведет к росту спроса на сложные и капитальные ремонты, что повысит средний чек и трудоемкость работ.
Еще одним фактором подорожания станет дефицит квалифицированных специалистов. Ремонт современных и возрастных автомобилей требует высокоподготовленных кадров, конкуренция за которых усиливается, а фонд оплаты труда остается одной из ключевых статей затрат автосервисов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цены на новогодний стол выросли вдвое медленнее, чем год назад
- Россиянам предрекли более медленный YouTube из-за «враждебного» Google
- Зеленский готов провести референдум по плану Трампа о прекращении огня
- СМИ: США предложили Украине соглашение на 15 лет
- Роспотребнадзор приостановил продажу партии напитка Aloe Vera
- Фитнес-тренер объяснила связь осанки, отеков лица и плоского живота
- Миронов призвал ввести налог на сверхприбыль банков
- Стоматологи опровергли рост цен на услуги в 2026 году на 50-100%
- Путин обсудил развитие искусственного интеллекта на совещании Совбеза
- Автомобилистам объяснили, где разрешат «гонять» со скоростью 150 км/ч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru