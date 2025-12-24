Автосервисы в России предупредили о росте цен на ремонт к 2026 году

Стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России к концу 2026 года может вырасти на 20-25%. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

По ее словам, рост цен будет постепенным, но заметным. Основными факторами станут увеличение налоговой и административной нагрузки на бизнес, а также сохраняющаяся высокая стоимость заемных средств и рост постоянных расходов автосервисов. Эти издержки компании будут вынуждены перекладывать на конечного потребителя.