В Омской области расширили запрет на работу мигрантов с патентом
Власти Омской области расширили перечень сфер, в которых запрещено трудоустраивать иностранных граждан с трудовыми патентами. Соответствующий указ подписал губернатор Виталий Хоценко, документ опубликован на официальном портале регионального правительства.
Согласно указу, с 1 марта 2026 года мигранты не смогут работать в сферах, связанных с обеспечением электроэнергией, газом и паром, а также в органах государственного управления, отвечающих за военную безопасность и обязательное социальное обеспечение.
Работодателям, занятым в этих видах деятельности, предписано в течение трех месяцев после вступления документа в силу привести численность иностранных работников в соответствие с новыми требованиями трудового законодательства.
Запреты на привлечение иностранцев с патентами в регионе действуют с 2025 года и уже распространяются на здравоохранение, образование, торговлю, производство лекарств и продуктов питания, пассажирские перевозки, охоту и оказание социальных услуг. В общей сложности для таких работников закрыт доступ к трудоустройству в 21 сфере экономики, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Регионам направят 9,5 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников
- В Госдуме объяснили запрет для депутатов на владение недвижимостью за рубежом
- В Самарской области арестовали директора предприятия по делу о неуплате налогов
- «Откровенное пиратство»: Как захват нефтяных танкеров Венесуэлы скажется на России
- В России представили исследование о пантюркизме и политике Турции
- Bloomberg сообщил о рекордном укреплении рубля с 1990-х годов
- Причины крушения самолета с делегацией Ливии изучат за пределами Турции
- Михалков рассказал о принципе жизни, которому его учила мама
- В Курской области при атаке дронов повреждены четыре жилых дома
- Депутат Шолохов поддержал создание нацпроекта по строительству цирков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru