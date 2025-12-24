В Омской области расширили запрет на работу мигрантов с патентом

Власти Омской области расширили перечень сфер, в которых запрещено трудоустраивать иностранных граждан с трудовыми патентами. Соответствующий указ подписал губернатор Виталий Хоценко, документ опубликован на официальном портале регионального правительства.

Согласно указу, с 1 марта 2026 года мигранты не смогут работать в сферах, связанных с обеспечением электроэнергией, газом и паром, а также в органах государственного управления, отвечающих за военную безопасность и обязательное социальное обеспечение.

Работодателям, занятым в этих видах деятельности, предписано в течение трех месяцев после вступления документа в силу привести численность иностранных работников в соответствие с новыми требованиями трудового законодательства.

Запреты на привлечение иностранцев с патентами в регионе действуют с 2025 года и уже распространяются на здравоохранение, образование, торговлю, производство лекарств и продуктов питания, пассажирские перевозки, охоту и оказание социальных услуг. В общей сложности для таких работников закрыт доступ к трудоустройству в 21 сфере экономики, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
