Украина предложила изменить правила Евровидения из-за России
Член профессионального жюри Евровидения — 2021 от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила конкурса из-за России. По его мнению, необходимо запретить представителям России оценивать коллег с Украины и наоборот.
«Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования!», - написал он в колонке для «Обозревателя», отметив, что музыка может быть вне политики, а музыканты и певцы — нет.
Победителем Евровидения — 2021 стала итальянская рок-группа Måneskin. Представлявшая Россию Манижа заняла девятое место, Украины – пятое. Жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла, передает RT.
Финал музыкального конкурса прошел в ночь с 22 на 23 мая в Роттердаме. Музыкальный критик, рок-журналист Артемий Троицкий заявил, что считает победу Måneskin заслуженной.
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