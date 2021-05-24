Украина предложила изменить правила Евровидения из-за России

Член профессионального жюри Евровидения — 2021 от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила конкурса из-за России. По его мнению, необходимо запретить представителям России оценивать коллег с Украины и наоборот.

«Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования!», - написал он в колонке для «Обозревателя», отметив, что музыка может быть вне политики, а музыканты и певцы — нет.