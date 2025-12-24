Врач объяснила, почему зимой появляются симптомы аллергии

Заложенность носа и першение в горле в холодное время года могут быть проявлением так называемого зимнего пылевого синдрома, а не простуды. Об этом «Газете.Ru» рассказала аллерголог-иммунолог Soft Medical Center Селма Аршба.

По ее словам, симптомы возникают из-за сухого воздуха в помещениях в период отопительного сезона и отсутствия регулярного проветривания. Пересушенные слизистые теряют защитные свойства, что облегчает проникновение аллергенов и бактерий и усиливает раздражение дыхательных путей.