Врач объяснила, почему зимой появляются симптомы аллергии

Заложенность носа и першение в горле в холодное время года могут быть проявлением так называемого зимнего пылевого синдрома, а не простуды. Об этом «Газете.Ru» рассказала аллерголог-иммунолог Soft Medical Center Селма Аршба.

По ее словам, симптомы возникают из-за сухого воздуха в помещениях в период отопительного сезона и отсутствия регулярного проветривания. Пересушенные слизистые теряют защитные свойства, что облегчает проникновение аллергенов и бактерий и усиливает раздражение дыхательных путей.

Дополнительным фактором становятся пылевые клещи, которые обитают в подушках, матрасах, коврах и мягких игрушках. Их аллергены способны вызывать круглогодичный ринит или обострение астмы, а зимой ситуация усугубляется тем, что окна открывают реже.

Врач рекомендует ежедневно проветривать помещения, поддерживать влажность воздуха на уровне 40-50%, регулярно стирать постельное белье при высокой температуре и по возможности убирать ковры и мягкие игрушки, особенно из детских комнат, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
