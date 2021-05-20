«Зубы выбьем»: Путин ответил желающим «откусить» часть России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «выбьет зубы» тем, кто хочет что-то «откусить» от страны.

Как отметил глава государства в ходе заседания организационного комитета «Победа», «для кого-то Россия слишком велика», и некоторые публично озвучивают претензии о том, что богатства Сибири якобы несправедливо принадлежат только РФ. Путин подчеркнул, что слышать подобные вещи «странно».

По словам российского лидера, все «хотят где-то укусить или чего-то откусить» от страны.

«Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться», — добавил президент.

По словам Путина, залог этому - развитие вооруженных сил страны, однако президент добавил, что РФ не идет по пути милитаризации национальной экономики.

