По его словам, в плане рекламы у российских сервисов вряд ли что-то изменится до тех пор, пока в страну не придут богатые зарубежные рекламодатели.

«Пока в Россию не пойдут зарубежные рекламодатели, вряд ли что-то изменится не только у RuTube, но и у других площадок. АвтоВАЗ не может тратить столько на рекламу, сколько тратил Volvo. RuTube и VK имеют разное позиционирование. Сам RuTube шарахался часто от одной модели к другой: то пытался быть YouTube, то медийной площадкой. VK просто оказывает услуги, не занимаясь поиском какой-то дополнительной сущности. RuTube же сейчас сливается с Premier, вместо того, чтобы расти, сейчас у них происходит слияние рабочих команд. Это никогда не было чем-то хорошим. У «VK Видео» есть соцсеть «ВКонтакте», а что есть у RuTube? Он вынужден расти сам по себе, что резко повышает расходы», — заключил Клименко.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров ранее объявил, что видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy станут единой цифровой платформой. Пользователи смогут опробовать новый сервис уже в первой половине 2026 года, добавил он. Глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков, в свою очередь, заявил НСН, что это слияние привлечет пользователей и может отбить аудиторию у «VK Видео». А глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков добавил, что онлайн-кинотеатр Premier сегодня является более качественной площадкой, чем видеохостинг Rutube, а при их объединении возникнут вопросы, связанные с контентом.

