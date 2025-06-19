«Газпром-Медиа» похоронит «VK Видео»? Что стоит за слиянием Rutube, Premier и Yappy
Опрошенные НСН эксперты рассказали, что стоит за амбициозным слиянием Rutube, Premier и Yappy в погоне за аудиторией «VK Видео».
Слияние видеохостинга Rutube, онлайн-кинотеатра Premier и соцсети Yappy привлечет пользователей и может отбить аудиторию у «VK Видео», заявил глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с НСН.
Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров объявил, что видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy станут единой цифровой платформой. Пользователи смогут опробовать новый сервис уже в первой половине 2026 года, добавил он во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Кусков считает, что новый продукт займет свою нишу и станет востребованным.
«Уже были попытки создать Rutube Shorts вместе с Yappy. Интеграция с Premier и развитие предыдущих коопераций позволят разработать продукт, который займет окно на рынке и будет интересен пользователям. Это создаст конкуренцию даже не онлайн-кинотеатрам, а видеохостингам - в первую очередь "VK Видео". Все, что сейчас делается на Rutube, направлено на развитие формата “заходи и смотри”, это отличает видеохостинг от онлайн-кинотеатров, поэтому тут борьба будет не с ними», — сказал собеседник НСН.
В свою очередь глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что причиной слияния могла стать оптимизация расходов.
«Я бы предположил, что это просто оптимизация. С Rutube все прекрасно: есть прямая корреляция между замедлением YouTube и положительными изменениями в нашей платформе. Теперь у них появилась платная опция отказа от рекламы. Если мы помним, когда появилась Yappy, то началась истерия, что эта соцсеть должна заменить Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), но у них это не особо получилось, поэтому происходит слияние. Каждый продукт по отдельности продвигать сложнее, чем вместе. Я думаю, что это финансовое решение, чтобы подтянуть неудачные проекты», — заключил он.
Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил «Радиоточке НСН», что онлайн-кинотеатр Premier сегодня является более качественной площадкой, чем видеохостинг Rutube, а при их объединении возникнут вопросы, связанные с контентом.
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