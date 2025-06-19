Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров объявил, что видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy станут единой цифровой платформой. Пользователи смогут опробовать новый сервис уже в первой половине 2026 года, добавил он во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Кусков считает, что новый продукт займет свою нишу и станет востребованным.

«Уже были попытки создать Rutube Shorts вместе с Yappy. Интеграция с Premier и развитие предыдущих коопераций позволят разработать продукт, который займет окно на рынке и будет интересен пользователям. Это создаст конкуренцию даже не онлайн-кинотеатрам, а видеохостингам - в первую очередь "VK Видео". Все, что сейчас делается на Rutube, направлено на развитие формата “заходи и смотри”, это отличает видеохостинг от онлайн-кинотеатров, поэтому тут борьба будет не с ними», — сказал собеседник НСН.