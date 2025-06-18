Онлайн-кинотеатр Premier сегодня является более качественной площадкой, чем видеохостинг Rutube, а при их объединении возникнут вопросы, связанные с контентом, объяснил в интервью НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров ранее сообщил, что Rutube, Premier и соцсеть Yappy станут единой цифровой платформой в первом полугодии 2026 года. Зыков объяснил, что Rutube растет за счет контента, который не показывают в российских онлайн-кинотеатрах.

«Им кажется, что объединение этих двух платформ (Rutube и Premier – прим. НСН) позволит драйвить каждую из них и увеличить их аудитории. При этом основным драйвером роста сегодня является спорный с точки зрения легальности контент, который на других площадках обычно признается пиратским, а на Rutube живет довольно долго. Rutube за счет этого контента растет семимильными шагами, его аудитория гигантски увеличилась. Там просто куча всего, что нельзя посмотреть в других местах. При этом, в отличие от пиратских платформ, там нет незаконной рекламы, миллионов баннеров и тому подобного. Этой платформе доверяешь. Если людям нужны какие-то новые фильмы, свежие сериалы или шоу, которые выходят за рубежом, они идут на Rutube, понимая, что там с большой степенью вероятности это появится. Учитывая, что Premier пытается конкурировать за легальность, возникают определенные вопросы», - указал эксперт.