«Куча всего, что нельзя»: Как ударит по Premier объединение с Rutube
Rutube растет семимильными шагами за счет зарубежных фильмов и сериалов, сказал в эфире НСН Владимир Зыков, признавшись, что будет опечален, если Premier в итоге закроют.
Онлайн-кинотеатр Premier сегодня является более качественной площадкой, чем видеохостинг Rutube, а при их объединении возникнут вопросы, связанные с контентом, объяснил в интервью НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров ранее сообщил, что Rutube, Premier и соцсеть Yappy станут единой цифровой платформой в первом полугодии 2026 года. Зыков объяснил, что Rutube растет за счет контента, который не показывают в российских онлайн-кинотеатрах.
«Им кажется, что объединение этих двух платформ (Rutube и Premier – прим. НСН) позволит драйвить каждую из них и увеличить их аудитории. При этом основным драйвером роста сегодня является спорный с точки зрения легальности контент, который на других площадках обычно признается пиратским, а на Rutube живет довольно долго. Rutube за счет этого контента растет семимильными шагами, его аудитория гигантски увеличилась. Там просто куча всего, что нельзя посмотреть в других местах. При этом, в отличие от пиратских платформ, там нет незаконной рекламы, миллионов баннеров и тому подобного. Этой платформе доверяешь. Если людям нужны какие-то новые фильмы, свежие сериалы или шоу, которые выходят за рубежом, они идут на Rutube, понимая, что там с большой степенью вероятности это появится. Учитывая, что Premier пытается конкурировать за легальность, возникают определенные вопросы», - указал эксперт.
При этом он назвал низким качество самой платформы Rutube, выразив опасение, что Premier закроют.
«Что касается в целом платформы Rutube, то ее технологические особенности, к сожалению, не позволяют назвать ее хорошей и качественной площадкой, потому что у нее куча недостатков, технических проблем, они работают крайне неудобно для пользователей. Например, каждое загружаемое видео проходит ручную модерацию, что кажется очень странным, потому что хочется самостоятельно решать, когда ты опубликуешь видео, как это происходит "ВКонтакте" или на YouTube. Здесь же уходит время на какую-то непредсказуемую модерацию. Premier, несмотря на все минусы, все-таки работает лучше, чем Rutube. Объединение под одним лейблом кажется правильным, но, если копаться глубоко, это решение довольно спорное. Будет очень печально, если при объединении они закроют основное приложение Premiere», - заключил собеседник НСН.
Вместе с тем Зыков констатировал, что соцсеть Yappy «безусловно жива», но главным сервисом коротких видео в России остается TikTok, который продолжает развиваться, несмотря на блокировку.
По данным опроса агентства TelecomDaily, в мае 2025 года Rutube обошел по числу просмотров VK Видео и YouTube, напоминает «Радиоточка НСН».
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