По какой именно причине фильм снят с проката, до сих пор неизвестно. После Берлинского кинофестиваля Charli XCX оказалась в центре скандала из-за закрытого афтепати, из-за которого Украина потребовала объяснений, поскольу мероприятие было организовано россиянкой Анастасией Шевцовой, мать которой возглавляет фонд «Традиция» и посещала «оккупированные территории». Британская поп-звезда в соцсетях заявила, что не знала об организаторах.

За рубежом Charli XCX - певица первой величины, но в России она не настолько популярна. В связи с этим кинотеатры вряд ли упустят какую-то ощутимую прибыль от невыхода в прокат. «Русский репортаж» специализируется на нишевых проектах, для кинотеатров отмена релиза не критична, отметила кинокритик. В ситуации отмены может пострадать дистрибьютор, который уже потратил деньги на приобретение прав.

«На свободном рынке может быть все. Детали договоров обычно не разглашаются, это закрытая информация из разряда коммерческой тайны. Ситуация будет зависеть от взаимоотношений дистрибьютора и правообладателя. Дистрибьюторы, давно работающие на международном рынке и имеющие хорошую репутацию приобретают фильмы на лучших условиях. Они могут подстраховаться и иногда включают в договор пункт на случай неполучения прокатного удостоверения о возврате фильма без финансовых потерь. С проверенными партнерами может быть вариант реализации, когда выплаты идут уже после проката», - отметила Ромодановская.

Сюжет киноленты строится вокруг стремительного роста популярности Charli XCX и психологического давления, которое оказывают на артистку во время подготовки масштабного аренного шоу. Пользователи предполагают, что отмена проката фильма связана с недавним законом о защите традиционных ценностей в кино.

Сборы фильма «Король и Шут. Навсегда» можно назвать успехом, при этом в мире сохраняется тренд на музыкальные байопики, заявила в интервью НСН член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.

