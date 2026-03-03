«Нишевый проект»: Почему в России не покажут фильм «Момент» с Charli XCX
От отмены проката пострадает только зритель, заявила НСН кинокритик Нина Ромодановская.
Картина «Момент» с британской поп-исполнительницей Charli XCX нишевая, от ее невыхода в России в прокат пострадает прежде всего зритель и, возможно, дистрибьютор, купивший права на фильм, заявила НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Ранее прокатчик фильма «Момент» в России «Русский репортаж» сообщил, что прокат картины на территории Российской Федерации и в странах СНГ не состоится «по независящим от нас причинам». Премьера мокьюментари (псевдодокументалистика) о поп-певице Charli XCX была намечена на 23 апреля.
«Такие ситуации периодически случаются. Иногда мы получаем пресс-релизы от «Атмосферы кино», фильм сначала заявляется, а потом прокатчик пишет, что фильм выбыл из списка релизов. Это нормальная практика. Причины могут быть разные: неполучение прокатного удостоверения, проблемы с правами… Плохо, что фильм сначала заявляется, а потом все-таки пропадает с афиш», - пояснила Ромодановская.
По какой именно причине фильм снят с проката, до сих пор неизвестно. После Берлинского кинофестиваля Charli XCX оказалась в центре скандала из-за закрытого афтепати, из-за которого Украина потребовала объяснений, поскольу мероприятие было организовано россиянкой Анастасией Шевцовой, мать которой возглавляет фонд «Традиция» и посещала «оккупированные территории». Британская поп-звезда в соцсетях заявила, что не знала об организаторах.
За рубежом Charli XCX - певица первой величины, но в России она не настолько популярна. В связи с этим кинотеатры вряд ли упустят какую-то ощутимую прибыль от невыхода в прокат. «Русский репортаж» специализируется на нишевых проектах, для кинотеатров отмена релиза не критична, отметила кинокритик. В ситуации отмены может пострадать дистрибьютор, который уже потратил деньги на приобретение прав.
«На свободном рынке может быть все. Детали договоров обычно не разглашаются, это закрытая информация из разряда коммерческой тайны. Ситуация будет зависеть от взаимоотношений дистрибьютора и правообладателя. Дистрибьюторы, давно работающие на международном рынке и имеющие хорошую репутацию приобретают фильмы на лучших условиях. Они могут подстраховаться и иногда включают в договор пункт на случай неполучения прокатного удостоверения о возврате фильма без финансовых потерь. С проверенными партнерами может быть вариант реализации, когда выплаты идут уже после проката», - отметила Ромодановская.
Сюжет киноленты строится вокруг стремительного роста популярности Charli XCX и психологического давления, которое оказывают на артистку во время подготовки масштабного аренного шоу. Пользователи предполагают, что отмена проката фильма связана с недавним законом о защите традиционных ценностей в кино.
