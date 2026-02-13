«Думаю, это низкосортная картина, в том смысле, что максимально простая комедия. Лично мне не очень нравится участие некоторых лиц, и не потому, что они блогеры, а из-за того, что они замечены в не очень хороших вещах. Так что продвигать их на еще большую аудиторию я считаю странным. Но на частные деньги, конечно, можно делать, что угодно. Главное, что государство здесь участия не принимает. Плюс я не очень хорошо отношусь к рекламе казино, а Зубарев, как человек ранее зависимый, сам людей подталкивал к этому. Если он сделал то, что перечит российскому законодательству, то, наверно, фильм могут и запретить. У нас с этим последнее время все просто. Если захотят найти причину для запрета, то найдут. Но если брать сам фильм, то там, скорее всего, нет причин, чтобы его запрещать. Он стерильный в этом плане, и авторы метят на широкую аудиторию», - рассказал он.

В свою очередь главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская объяснила НСН, что дистрибьютер может объявить дату выхода фильма, не получив прокатного удостоверения.