Отменят из-за Зубарева? Чем рискуют создатели фильма «Скуф»

Евгений Баженов заявил НСН, что у комедии «Скуф» могут возникнуть серьезные проблемы из-за участия скандально известного блогера Александра Зубарева, а Нина Ромодановская рассказала о задержках с выдачей прокатных удостоверений.

Показ фильма «Скуф» могут отменить в России из-за сомнительного прошлого исполнителя главной роли Александра Зубарева. Об этом НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Министерство культуры РФ заявило, что не получало заявлений о предоставлении прокатного удостоверения на семейную комедию «Скуф». При этом ранее в компании «Атмосфера кино» заявляли, что фильм Алексея Степанова, в котором сыграли блогеры Александр Зубарев, Николай Василенко, певица Валя Карнавал и ведущий Леонид Якубович, выйдет в прокат 16 апреля. Тем временем православные активисты уже потребовали не допускать фильм к показу из-за украинца Зубарева, который в прошлом попадал в скандалы в связи с провокационными высказываниями. Баженов заявил, что странно продвигать таких личностей в кино.

От «Колобка» до «Холопа 3»: Кинотеатры назвали претендентов на миллиардные сборы

«Думаю, это низкосортная картина, в том смысле, что максимально простая комедия. Лично мне не очень нравится участие некоторых лиц, и не потому, что они блогеры, а из-за того, что они замечены в не очень хороших вещах. Так что продвигать их на еще большую аудиторию я считаю странным. Но на частные деньги, конечно, можно делать, что угодно. Главное, что государство здесь участия не принимает. Плюс я не очень хорошо отношусь к рекламе казино, а Зубарев, как человек ранее зависимый, сам людей подталкивал к этому. Если он сделал то, что перечит российскому законодательству, то, наверно, фильм могут и запретить. У нас с этим последнее время все просто. Если захотят найти причину для запрета, то найдут. Но если брать сам фильм, то там, скорее всего, нет причин, чтобы его запрещать. Он стерильный в этом плане, и авторы метят на широкую аудиторию», - рассказал он.

В свою очередь главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская объяснила НСН, что дистрибьютер может объявить дату выхода фильма, не получив прокатного удостоверения.

«Дистрибьютор может объявить дату выхода фильма, не получив прокатное удостоверение, это делается с целью формирования сетки релизов для кинотеатров, чтобы они понимали, на каких уикендах какие фильмы выходят. Но, конечно, в этом есть и определенная опасность для дистрибьютора, потому что иногда бывает, что выдача прокатных удостоверений задерживается. Это очень плохо для фильмов, потому что смещение даты релиза, как правило, ведет к потере аудитории, которая ждет ленту к определенной дате», - отметила эксперт.

По её словам, кассовые сборы картины зависят от целого ряда обстоятельств.

«Сейчас очень много появляется семейных комедий, претендующих на сборы чуть ли не как у «Чебурашки», но успех и кассовые сборы во многом зависят не только от звездного состава. Еще и от размера бюджета, выделенного на маркетинг, то есть от размера вложений в продвижение. И, конечно же, конкурентного окружения», - добавила Ромадановская.

Александр Зубарев - это украинский стример, который прославился в интернете эпатажными выходками и словами, задевающими россиян. Одной из самых провокационных реплик блогера, проживающего в Китае и ОАЭ, стала фраза, что он ел «бургеры с русскими младенцами», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Коньков
