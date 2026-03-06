Экс-продюсера Газманова арестовали по делу о мошенничестве

Басманный районный суд Москвы арестовал до 5 мая Филиппа Россу — бывшего исполнительного продюсера народного артиста России Олега Газманова. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав, сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

По данным собеседников издания, Россу задержали утром 5 марта. Следствие вменяет ему ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 146 УК (нарушение авторских и смежных прав). Максимальное наказание по первой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы, по второй — до 2 лет.

На странице Россы во «ВКонтакте» указано, что он выступал под псевдонимом DJ Michelangelo и был автором нескольких клубных треков, в том числе композиции Baby Tonight.

Согласно информации на сайте Института музыкальных инициатив, Росса также занимал должность директора по развитию сервиса BandLink в России. Платформа была создана в 2018 году для объединения музыкантов и других представителей индустрии на одной площадке и упрощения их взаимодействия с аудиторией, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
