Экс-продюсера Газманова арестовали по делу о мошенничестве

Басманный районный суд Москвы арестовал до 5 мая Филиппа Россу — бывшего исполнительного продюсера народного артиста России Олега Газманова. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав, сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

По данным собеседников издания, Россу задержали утром 5 марта. Следствие вменяет ему ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 146 УК (нарушение авторских и смежных прав). Максимальное наказание по первой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы, по второй — до 2 лет.