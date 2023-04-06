«Цветы Грымова и Атос Касселя»: Культурный гид страны на выходные

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов, рассказавший о новой премьере, кино и музыке.

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Рок-н-ролльной столицей России в выходные станет Санкт-Петербург, где состоится сразу несколько интересных концертов. На сцену выйдут Вячеслав Бутусов, Пневмослон, «Йорш», «Монгол Шуудан» и даже «Паук Оркестр», ну а откроет уикенд в Северной столице сегодняшнее выступление «Кирпичей».

Московскую публику порадуют Дельфин (7 апреля, VK Stadium), Линда (7 апреля, 16 Тонн), АнимациЯ (7 апреля, Известия Hall), Distemper (8 апреля, Урбан) и «Танцы Минус» (9 апреля, «1930»).

«Чиж & Cо» выступит в Сергиевом Посаде и Электростали, «Кипелов» - в Воронеже, «КняZz» - в Чите, Улан-Удэ и Иркутске, ну а Найк Борзов в День Космонавтики, 12 апреля, даст в Москве «Космический концерт», о котором он рассказывал НСН.

Юрий Грымов рассказал о совместной работе с Борзовым и другими музыкантами.

