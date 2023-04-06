«Цветы Грымова и Атос Касселя»: Культурный гид страны на выходные
Юрий Грымов представил в эфире НСН спектакль «Цветы нам не нужны», похвалил победителя «Оскара» и рассказал о работе с Борзовым и Петкуном.
Концерты: Йорш, Паук и «Кладбище понтов»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов, рассказавший о новой премьере, кино и музыке.
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Рок-н-ролльной столицей России в выходные станет Санкт-Петербург, где состоится сразу несколько интересных концертов. На сцену выйдут Вячеслав Бутусов, Пневмослон, «Йорш», «Монгол Шуудан» и даже «Паук Оркестр», ну а откроет уикенд в Северной столице сегодняшнее выступление «Кирпичей».
Московскую публику порадуют Дельфин (7 апреля, VK Stadium), Линда (7 апреля, 16 Тонн), АнимациЯ (7 апреля, Известия Hall), Distemper (8 апреля, Урбан) и «Танцы Минус» (9 апреля, «1930»).
«Чиж & Cо» выступит в Сергиевом Посаде и Электростали, «Кипелов» - в Воронеже, «КняZz» - в Чите, Улан-Удэ и Иркутске, ну а Найк Борзов в День Космонавтики, 12 апреля, даст в Москве «Космический концерт», о котором он рассказывал НСН.
Юрий Грымов рассказал о совместной работе с Борзовым и другими музыкантами.
Юрий Грымов:
«Найка я вспоминаю с большой любовью, я очень рад, что он не выпал из моей жизни, что мы общаемся, Найк написал интересную музыку для музыкального спектакля, мы, наверное, к нему с этим вернемся. С музыкантами я продолжаю работать, у меня в спектакле "Женитьба" играет Лолита Милявская, в спектакле "Кладбище понтов" Вячеслав Петкун из "Танцев Минус" специально для нас записал трек на слова Ильи Кормильцева "Машины". Я работаю с актерами, а среди хороших музыкантов, как правило, есть хорошие актеры. Но я говорю про настоящих музыкантов, а не спекулянтов от шоу-бизнеса», - отметил режиссер.
Спектакли: от Нюрнберга до Фандорина
В театре «Модерн» в выходные можно увидеть «Леонардо» и тот самый спектакль «Nirvana», в котором раньше играл Найк Борзов. В числе других популярных постановок уикенда, по версии «Kassir.ru», «Дама с собачкой» в Сатириконе и «Масенькие супружеские игры» в Театре Романа Виктюка.
Петербургскую публику заинтересовал мюзикл «Алмазная колесница» о японских приключениях Эраста Фандорина, в Оренбурге активно покупают билеты на «Любовь и голуби», а в Калининграде увидят «Онегина» с Сергеем Чонишвили и Даниилом Страховым на музыку Алексея Айги.
Ну а Юрий Грымов рассказал НСН об одной из главных премьер «Модерна», спектакле «Цветы нам не нужны», идея которого вынашивалась три года.
Юрий Грымов:
«21 апреля у нас премьера спектакля "Цветы нам не нужны" о самом ярком и самом важном событии ХХ века, это Нюрнбергский процесс. С него начинается спектакль, а потом мы показываем 20 лет, с 1946 по 1966 год, тюрьму Шпандау, где сидели нацистские преступники. Для нас это очень важный спектакль, потому что фашизм никуда не ушел. Зрители услышат все мировые хиты с 1946 по 1966 год. Основной музыкальной темой будет великий русский композитор Альфред Шнитке, вы увидите то время через музыку и хиты. Это поп-музыка тех времен: русская, американская, французская, немецкая и так далее. Это густонаселенный спектакль, исторические костюмы, задействована вся труппа театра», - сказал Грымов.
Кино: Синица, Атос и русские критики
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Главной российской премьерой станет жизнеутверждающее драмеди «Я хочу! Я буду!» с Екатериной Гусевой. Саундтрек к фильму написал продюсер Максим Фадеев, а исполняет песни Валерия, которая назвала картину очень тонкой, ироничной и светлой, предложив зрителям обратить внимание на композицию «Синица».
Россияне также увидят французскую версию «Трех мушкетеров», в которой Венсан Кассель играет Атоса, фэнтэзи «Бюро магических услуг» с Кристофом Вальцем и триллер «Профессор и призрачный убийца» с Морганом Фрименом.
Юрий Грымов отметил, что старается не смотреть кино перед премьерами, но похвалил при этом фильм «Все везде и сразу», получивший недавно сразу семь «Оскаров».
Юрий Грымов:
«Я в период репетиций до премьеры стараюсь не смотреть фильмов или спектаклей, которые меня могут отвлечь от темы. Единственное, что я видел: оскаровский фильм "Все везде и сразу". Меня удивило мнение русских критиков, которые его не заметили или даже ругали. Они не увидели некого прорыва очень смешанных жанров этого фильма. Я его настоятельно рекомендовал бы для просмотра современному зрителю», - подчеркнул художественный руководитель театра «Модерн».
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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