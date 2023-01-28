Земфира выпустила новую композицию «Кактус»

В композиции говорится о любви колючего растения к некоей девушке.«Эта пьеса была написана в полном отчаянии — счастливые люди вообще не склонны к творчеству. Пьеса — монолог, обращение главной героини к кому-то реальному и одновременно воображаемому. Героиня (в пьесе её зовут Она) любит, но кому-то покажется обезумевшей, — и зритель будет выбирать, что именно он в ней увидит», — пояснила Литвинова.

Всего в музыкальный сборник «Cactus» вошли 14 композиций, большая часть которых написала Земфрой, сообщает информационное агентство InterMedia.

Ранее Земфира на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала пост, в котором раскритиковала журналистку Катерину Гордееву (признана в РФ иноагентом) и её YouTube-канал.