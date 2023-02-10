Минюст РФ внес в список иноагентов певицу Земфиру

Кроме того, в список иноагентов вошли политик Дмитрий Гудков, активистка из Владивостока Татьяна Назамбаева, автожурналист Сергей Асланян, математик и аналитик Сергей Шпилькин, глава фонда «Насилию.нет» (внесен в реестр НКО-иноагентов)

Анна Ривина и ЛГБТ-активистка Александра Казанцева.

Ранее, 3 февраля, Минюст включил в список иноагентов блогера Николая Соболева. В ведомстве отметили, что Соболев высказывался против граждан России и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны – Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, отмечает НСН.

