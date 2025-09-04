«92 сценария для 20 минут»: Пригожину было страшно шутить на шоу «Звезды»
При подготовке номеров для юмористического шоу «Звезды» вместе с Валерией было страшно, так как веселить - тяжелый труд, заявил НСН Иосиф Пригожин.
Не все представители шоу-бизнеса могут смеяться над собой, но тренд на самоиронию важен, ведь юмор облегчает жизнь и часто сводит на нет конфликтные ситуации, отметил в разговоре с НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
В минувшие выходные на НТВ и VK Видео вышел первый выпуск второго сезона юмористического шоу «Звезды». Звездой одной из команд стали Валерия и Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что, получив предложение об участии в проекте, не раздумывал долго, поскольку доверяет команде создателей шоу. Однако без волнения не обошлось.
«Скажу честно, было страшновато, трудно справиться с задачей, ты же выходишь на сцену с профессионалами, которые посвятили свою жизнь юмору. Сегодня развеселить человека - это тяжелейший труд. Сделать все тонко и на грани – непросто. Сейчас идут отборочные, для меня это новый опыт. Поначалу перед выходом на сцену нервничал, надо было учить роль, выходить петь. Люди, которые поют дуэтом с Валерией, обладают невероятным мужеством. Мне страшно, я теряюсь, смотрю на нее и забываю текст и музыку. Нужно обладать актерским мастерством, у меня его, конечно, нет, но мне кажется, что у нас с Валерией что-то получилось», - рассказал он.
По словам собеседника НСН, создание номера – долгий процесс, а конечный результат складывается в ходе коллективного творчества.
«Нам были предложены шутки, 92 сценария было написано на один номер в 20 минут. Мы репетировали на публике, потом что-то меняли коллективно. Очень внимательно относимся ко всем шуткам, к сожалению, юмор – скоропортящийся продукт, ты не можешь использовать одну шутку несколько раз. Экспромты тоже есть, например, в разминке все налету. Внутри же номера есть риски, это как спектакль. Вы не один, потому не можете выйти за рамки того, что разучено», - уточнил Пригожин.
По его словам, многим людям сегодня не хватает самоиронии, но очень важно уметь смеяться над собой.
«Самоиронией обладают немногие, весь наш цех очень трепетно к себе относится, настолько серьезно, что можно сойти с ума. Мне кажется, что тренд на самоиронию очень нужен, потому что в юморе, смехе и легкости есть возможность по-другому посмотреть на себя со стороны и другим дать посмеяться над тобой. Только очень сильные люди способны на это. Блестяще с этим справляется, например, Филипп Киркоров. Я тоже умею смеяться над собой и это облегчает жизнь. Посмеявшись над собой, ты обезоруживаешь соперника и тех, кто хочет тебя унизить. Только через юмор мы можем прийти в легкий вариант общения. Злость съедает людей, если все научатся смеяться над собой, будет меньше драм и скандалов», - заявил он.
Ранее генеральный директор продюсерского центра «STATUS Speaker», продюсер блогеров и первых лиц компаний Яна Журавлева рассказала «Радиоточке НСН», что сегодня на фоне усталости от глянца и вылизанной картинки аудиторию больше всего привлекают в соцсетях ролики с правдивыми рассказами о трудностях жизни, а также ироничный контент.
