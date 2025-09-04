По его словам, многим людям сегодня не хватает самоиронии, но очень важно уметь смеяться над собой.

«Самоиронией обладают немногие, весь наш цех очень трепетно к себе относится, настолько серьезно, что можно сойти с ума. Мне кажется, что тренд на самоиронию очень нужен, потому что в юморе, смехе и легкости есть возможность по-другому посмотреть на себя со стороны и другим дать посмеяться над тобой. Только очень сильные люди способны на это. Блестяще с этим справляется, например, Филипп Киркоров. Я тоже умею смеяться над собой и это облегчает жизнь. Посмеявшись над собой, ты обезоруживаешь соперника и тех, кто хочет тебя унизить. Только через юмор мы можем прийти в легкий вариант общения. Злость съедает людей, если все научатся смеяться над собой, будет меньше драм и скандалов», - заявил он.

Ранее генеральный директор продюсерского центра «STATUS Speaker», продюсер блогеров и первых лиц компаний Яна Журавлева рассказала «Радиоточке НСН», что сегодня на фоне усталости от глянца и вылизанной картинки аудиторию больше всего привлекают в соцсетях ролики с правдивыми рассказами о трудностях жизни, а также ироничный контент.

