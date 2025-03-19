«Волшебство и самоирония»: Комик Васильев назвал крутым чувство юмора Бабкиной
Надежда Бабкина легко сама «подкидывает» шутки и говорит о себе с самоиронией, сказал в эфире НСН Виктор Васильев, а муж юбилярши Евгений Гор признался, что не понимает, что сегодня произойдет в театре «Русская песня».
Народная артистка России и директор театра «Русская песня» Надежда Бабкина имеет отличное чувство юмора и не обижается на шутки, заявил в интервью НСН шоумен и экс-участник проекта «Comedy Club» Виктор Васильев.
Бабкина отмечает 19 марта 75-летие. Сейчас в театре проходит шоу «Юбилей, который пошел не так», на котором присутствует специальный корреспондент НСН. Васильев рассказал об ощущениях от знакомства и общения с Бабкиной.
«Это волшебство, она очень харизматичная и энергетически сильная женщина в хорошем смысле этого слова. Мы познакомились, когда мне поступило предложение об участии в некоторых спектаклях. Она очень приятная в общении, при этом ответственная и предприимчивая, потому что содержать такой коллектив – это не из простого. Она всегда выглядит на 100%, у нее прекрасное чувство юмора. Мне очень нравится, что она не обижается на шутки в свою сторону и легко сама «подкидывает», говорит о себе с самоиронией. Это очень круто, это сила характера», - подчеркнул юморист.
При этом он отметил, что сегодняшнее шоу станет сюрпризом для самих артистов.
«Подарок будет сегодня на сцене. Там будут сюрпризы, шоу правда пойдет "не так" с самого начала», - заинтриговал Васильев.
Со своей стороны, муж Надежды Бабкиной, певец и парфюмер Евгений Гор подтвердил НСН, что сам не знает, каким будет шоу.
«Даже сами актеры не знают, чего сегодня ожидать. Нужно просто расслабиться и получать удовольствие, мы сами не понимаем, что сегодня будет происходить. Это не прикол, а действительно так. У нас есть программа, но как она пойдет - никто не знает», - заключил собеседник НСН.
Заслуженный артист России Владимир Стержаков ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» поздравил Бабкину с юбилеем и назвал ее человеком-душой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вучич пообещал уйти в отставку, если будет доказано применение звуковой пушки
- Белый дом отказался комментировать сообщения о новых санкциях против России
- Политолог объяснил беспокойство Европы по поводу переговоров Путина и Трампа
- Муфтий Башкортостана заявил, что мир готовят к катаклизмам через культуру
- Журова предложила Путина и Трампа в роли игроков в матче НХЛ и КХЛ
- Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
- Трамп стремится к переходу от частичного прекращения огня в Украине к полному
- Трамп поручил команде проработать шаги по урегулированию конфликта на Украине
- СМИ: Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море
- СМИ: В небе над Сумской областью сбит истребитель ВСУ F-16
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru