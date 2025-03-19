«Волшебство и самоирония»: Комик Васильев назвал крутым чувство юмора Бабкиной

Народная артистка России и директор театра «Русская песня» Надежда Бабкина имеет отличное чувство юмора и не обижается на шутки, заявил в интервью НСН шоумен и экс-участник проекта «Comedy Club» Виктор Васильев.

Бабкина отмечает 19 марта 75-летие. Сейчас в театре проходит шоу «Юбилей, который пошел не так», на котором присутствует специальный корреспондент НСН. Васильев рассказал об ощущениях от знакомства и общения с Бабкиной.