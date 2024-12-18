«У нас вариантов нет»: Гарик Харламов о Киркорове и трансформации юмора
18 декабря 202410:39
Светлана Ключкина
Михаил Судаков
Юмор является зеркалом нашей жизни и живым организмом, который меняется каждый день, сказал в эфире НСН Гарик Харламов.
Российский комик, ведущий шоу «Comedy Club» Гарик Харламов в интервью НСН рассказал об отношении к творчеству певца Филиппа Киркорова и ситуации с юмором в России.
«Песни Киркорова мы с детства все знаем, у нас вариантов нет. Моя любимая его песня это "Снег", шикарная песня, мне она нравится», - сказал Харламов на церемонии вручения премии журнала HELLO!.
При этом юморист отметил, что смотрел новый клип Киркорова «Черная пантера».
По мнению Харламова, шутки десятилетней давности сегодня уже не актуальны.
«Юмор - это живой организм, он реагирует на окружающую обстановку. Меняется жизнь - меняется и юмор, и стареет юмор точно так же, как и жизнь. Например, если вы посмотрите КВН десятилетней давности, вряд ли вы улыбнетесь, потому что меняется действительность. Юмор - это зеркало нашей жизни. Евгений Петросян назвал это "кривое зеркало", это действительно так. Юмор меняется всегда, каждый день и каждый час», - заключил собеседник НСН.
Филипп Киркоров ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о своих планах на 2025 год.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru