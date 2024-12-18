«У нас вариантов нет»: Гарик Харламов о Киркорове и трансформации юмора

Российский комик, ведущий шоу «Comedy Club» Гарик Харламов в интервью НСН рассказал об отношении к творчеству певца Филиппа Киркорова и ситуации с юмором в России.

«Песни Киркорова мы с детства все знаем, у нас вариантов нет. Моя любимая его песня это "Снег", шикарная песня, мне она нравится», - сказал Харламов на церемонии вручения премии журнала HELLO!.

При этом юморист отметил, что смотрел новый клип Киркорова «Черная пантера».