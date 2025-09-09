«Я абсолютно солидарен с маэстро Гергиевым, что культурная карта России должна быть едина. В связи с этим, конечно, есть потребность в ассоциации, в том, чтобы оперные театры в регионах - в Сибири, на Дальнем Востоке - имели возможность принимать хотя бы раз в год ведущие музыкальные театральные коллективы страны: и Мариинку, и Большой. Для этого нужны прежде всего технические условия: и как посадить оркестр, и как показать спектакль. К примеру, в театре Вахтангова мы за последние два года выпустили на исторической сцене очень много интересных спектаклей. Но во всех этих спектаклях мы используем верхнюю механизацию сцены, которую мы сделали к столетию. Так вот, есть всего несколько театров в России, куда мы можем отвезти эти спектакли без художественных потерь. Поэтому, мне кажется, инициатива Валерия Абисаловича очень к месту. И если удастся это реализовать, это будет гениально», - рассказал он.

Ранее Крок пожаловался НСН, что мошенники на разных сайтах-зеркалах театра продают билеты на их спектакли с тройной-четверной наценкой, однако никто с этим законодательно не борется.



