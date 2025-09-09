Крок назвал условия для объединения Большого театра с региональными
Пока лишь в нескольких театрах России можно показать московские спектакли без художественных потерь, заявил НСН Кирилл Крок.
Крупные регионы России обязательно должны быть обеспечены технической возможностью для того, чтобы Мариинка и Большой могли привезти туда свои спектакли и концерты. Об этом НСН рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Гендиректор Большого театра и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев заявил о планах объединить театры 20 городов России в одну ассоциацию с Большим и Мариинкой, которые бы сотрудничали напрямую, пишет «Коммерсант». По его замыслу, там будут показывать спектакли столичных театров, в том числе «Щелкунчика». Крок восхитился идеей Гергиева.
«Я абсолютно солидарен с маэстро Гергиевым, что культурная карта России должна быть едина. В связи с этим, конечно, есть потребность в ассоциации, в том, чтобы оперные театры в регионах - в Сибири, на Дальнем Востоке - имели возможность принимать хотя бы раз в год ведущие музыкальные театральные коллективы страны: и Мариинку, и Большой. Для этого нужны прежде всего технические условия: и как посадить оркестр, и как показать спектакль. К примеру, в театре Вахтангова мы за последние два года выпустили на исторической сцене очень много интересных спектаклей. Но во всех этих спектаклях мы используем верхнюю механизацию сцены, которую мы сделали к столетию. Так вот, есть всего несколько театров в России, куда мы можем отвезти эти спектакли без художественных потерь. Поэтому, мне кажется, инициатива Валерия Абисаловича очень к месту. И если удастся это реализовать, это будет гениально», - рассказал он.
Ранее Крок пожаловался НСН, что мошенники на разных сайтах-зеркалах театра продают билеты на их спектакли с тройной-четверной наценкой, однако никто с этим законодательно не борется.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Греции отменили концерт Мацуева
- Россиян предупредили о риске развития рака из-за колбасы на завтрак
- Не ниже двойного МРОТ: Какую зарплату требуют учителя
- Психолог предупредил, что осенняя депрессия может привести к онкологии
- «Балтика» опровергла сообщения о прекращении производства «Балтики 9»
- Блогера Никиту Ефремова признали террористом и экстремистом
- Депутат Госдумы Фетисов: Байкал спасут только ученые и президент
- Крок назвал условия для объединения Большого театра с региональными
- СМИ: Супруга экс-премьера Непала скончалась после поджога её дома протестующими
- СМИ: Президент Непала подал в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru