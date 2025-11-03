В ХАМАС выразили готовность сложить тяжелое оружие
Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности сложить тяжелое оружие в рамках соглашения с Израилем о прекращении огня. Об этом пишет издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на посредника США на переговорах с радикалами Бишара Бахбаха.
«Бахбах сообщил, что движение ХАМАС, с которым тот провел ряд переговоров, заявило ему, что открыто к возможности сложить тяжелое оружие и готово к этому», - указано в сообщении.
Вашингтон якобы готов принять такой формат.
Кроме того, движение обязалось не разрабатывать какое-либо оружие в секторе Газа и не заниматься контрабандой вооружений в анклав.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности союзников Вашингтона на Ближнем Востоке и в соседних регионах ввести войска в Газу, если ХАМАС нарушит договоренности о прекращении огня.
